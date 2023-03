Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 9. März

Wenn Roland Kaiser kommt, strömen die Massen - auch am kommenden Sonnabend in die Wunderino-Arena. Der Schlagersänger hat längst Kultstatus erlangt, Karten fürs Kieler Konzert gibt‘s nach Stand der Dinge keine mehr. Doch die nächsten Tage halten natürlich weitere interessante Kulturangebote bereit. Mehr Tipps und Termine gibt‘s hier in unserem Newsletter.

Schlagerstar Roland Kaiser kommt am 11. März in die Kieler Wunderino-Arena.

70 Lenze zählt Roland Kaiser jetzt und ist womöglich so populär wie nie. Im November 2021, mitten in der Pandemie, strömten 5500 Fans in die Kieler Wunderino-Arena, um den Schlagerstar zu sehen. Auf seiner Tour zum runden Geburtstag kehrt Roland Kaiser nun am Sonnabend in die Wunderino-Arena zurück, um sein jüngstes Album „Perspektiven“ zu präsentieren - und derzeit gibt‘s keine Karten mehr. Irgendwie phänomenal ist auch der fast kometenhafte Erfolg des Eutiner Malers Steffen Schwien. Die Bilder des 30-jährigen Autodidakten waren seit 2020 bereits in Galerien von Florenz bis Doha, von Bukarest bis Wiesbaden zu sehen, jetzt widmet dem Eutiner das Ostholstein-Museum eine Einzelschau.

Phänomene hin, Phänomene her: Genießen Sie einfach die kommenden, kulturell abwechslungsreichen Tage ganz nach eigenem Gusto!

Sehenswert

Dariusch Yazdkhasti hat Gerhart Hauptmanns Sozialdrama „Die Weber“ von 1892 am Kieler Theater keinesfalls als naturalistisches Milieustück inszeniert. Seine Weber sind Stellvertreter, die mit ihren Tuchwickeln um den Kopf ebenso gut Kriegsverletzte oder Erdbebenopfer sein könnten. Oder Flüchtlinge. Nicht immer kommen da strenger Formalisierung und Aufruhr zusammen. Aber Yazdkhasti macht die Arten der Entmenschlichung sichtbar, die aus Missachtung und die aus Armut.





Hörenswert

Kürzlich hat Martin Wind bei einer Gala im Washington D.C. in der Dianne Reeves Band gespielt. Auf der Bühne standen da auch die Schauspielstars Julia Roberts und Matt Damon. Der in Flensburg geborene Kontrabassist Martin Wind, den es vor 25 Jahren nach New York zog, hat sich in der US-Jazz-Szene längst etabliert. Für eine Konzertlesung und später zur Präsentation seines kommenden Albums „Gravity“ kommt der Musiker ins Kieler Kulturforum.





Liebenswert

Die kleine Mandoline kommt 2023 als „Instrument des Jahres“ groß raus. Unter dem Namen „Pendennis“ baut Andreas Köpke in Schönkirchen formschöne Mandolinen. Der freundliche 63-Jährige ist einer von nur 16 seiner Art in Deutschland. Ein Besuch in seiner Werkstatt ist spannend - und lehrreich.





Beachtenswert

Im Dezember wartet eine Galerie in New York auf die Bilder von Steffen Schwien, im kommenden Jahr soll der Pariser Elysée Palast als Ausstellungsraum dienen. Zunächst aber widmet das Ostholstein-Museum in Eutin dem 30-jährigen Maler eine Einzelschau. KN-Online hat den erfolgreichen Autodidakten in seinem Atelier in Eutin besucht.





Freizeitwert

Ob Schlager oder Schlagerparodie, Jazz und Prosa in niveauvoller Kombination oder kindgerecht rockende Dinos - die kommenden Tage bieten in Kiel ein abwechslungsreiches Konzertangebot.





Service

Schön, dass Sie uns lesen!

