Kultur leben - mit Tipps und Terminen vom 23. Februar

Das Schleswig-Holstein Musik Festival überstrahlt mit seiner Programmpräsentation natürlich alles. Passend zum bereits bekannten Porträtkünstler Daniel Hope ist der neue Musikmetropolen-Schwerpunkt London gewidmet. Das und mehr in unserem Newsletter.

der aufgegebene Länderschwerpunkt wurde schmerzlich vermisst, durch einen Komponistenschwerpunkt nur leidlich ersetzt. Jetzt geht das Schleswig-Holstein Musik Festival mit einer verkappten Variante des Länderschwerpunkts ins Rennen und lenkt den Blick auf Metropolen, die für die historische oder aktuelle Musikszene eine besondere Bedeutung haben. Gestartet wird mit London.

Da der charmante Geiger Daniel Hope der hiesigen Kulturszene mit 50 Konzerten auch außerhalb des Sommers (nicht ganz unproblematisch) Konkurrenz macht, wehrt sie sich mit eigenen Akzenten. Zum Beispiel sind die Neue-Musik-Festivals „Provinzlärm“ in Eckernförde oder „Frequenz“ in Kiel wesentlich mutiger unterwegs als das brave, inzwischen ganz auf starke Verkaufszahlen ausgerichtete SHMF. Die Wochenschau unter „hörenswert“ macht das deutlich.

Und auch das Theater Kiel geht nicht auf Nummer sicher, wenn es mit „König Roger“ am 25. Februar eine reich schillernde, gemäßigt moderne „Mysterien“-Oper vom polnischen Komponisten Karol Szymanowski herausbringt. Dagegen ist ein Harry-Potter-Musical ein Selbstgänger - allerdings scheint die gekürzte Variante an der Elbe jetzt endlich auch das richtige Maß für einen zauberhaften Abend zu halten ...

Dass sie mit dem London-Schwerpunkt nichts zu tun hat, ist Nebensache: Die Tasten-Zauberin Martha Argerich darf man so oder so nicht verpassen. © Quelle: Handout/DG

Das 38. Schleswig-Holstein Musik Festival stellt vom 1. Juli bis zum 27. August 2023 die Musikmetropole London und den Geiger Daniel Hope ins Zentrum seines Programms. Viele international gefeierte Künstlerinnen und Künstler konnten für das Schleswig-Holstein Musik Festival 2023 gewonnen werden, so die Intendanz in Lübeck, darunter Mischa Maisky, Martha Argerich, Janine Jansen, Grigory Sokolov, Christoph Prégardien, Avi Avital, Sol Gabetta, Jan Lisiecki, Maurice Steger, Kit Armstrong, Ivo Pogorelich, Benjamin Appl, Steven Isserlis, Sabine Meyer, Sheku und Isata Kanneh-Mason, Sean Shibe, Albrecht Mayer, Christian Tetzlaff, Hilary Hahn und Anne-Sophie Mutter.

Neben solch bedeutenden Namen der klassischen Musik präsentiert das SHMF-Programm auch Künstlerinnen und Künstler aus anderen Genres, unter ihnen sind MINE, Jan Plewka, Fünf Sterne deluxe, Bodo Wartke, Corinna Harfouch, Felix von Manteuffel, Sebastian Koch und Harald Krassnitzer.

Bekannte Ensembles wie die Londoner Band RAKA, das Gypsy-Swing-Ensemble Trio Manouche, die pantomimische Familie Flöz, die fünf Musikclowns von Släpstick, die A-Cappella-Gruppe The Swingles und das Ukulele Orchestra of Great Britain sind auf den SHMF-Bühnen zu Gast. Besondere Festival-Highlights sind das Konzert der britischen Band Simply Red und die Aufführung von Händels „Messiah“ unter Richard Egarr durch den Festivalchor.

Zu den Spitzenorchestern, die beim SHMF auftreten, gehören das NDR Elbphilharmonie Orchester, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die Academy of St Martin in the Fields, das London Philharmonic Orchestra, das English Chamber Orchestra, das Kammerorchester Basel und das Philharmonia Orchestra.

Das SHMF 2023 präsentiert mit seinem London-Schwerpunkt in mehr als 90 Konzerten, über alle Gattungen und Stilrichtungen hinweg, einen abwechslungsreichen Blick auf das OEuvre der britischen Hauptstadt. Als musikalische Botschafterin der Stadt ist auch die Band Simply Red geladen.

