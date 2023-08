Kultur leben - Newsletter der KN mit Tipps und Terminen am 17. August

Liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn die Auslastung der SHMF-Konzerte suggeriert, „da geht nix mehr“, sollte man doch noch einmal auf die Homepage www.shmf.de gucken. Immer wieder tun sich Chancen auf, weil gesperrte Kontingente geöffnet werden. Und das können durchaus gute Plätze sein, wie sich gerade beim Abschlusskonzert in Lübeck mit Händels Oratorium „Messiah“ unter der Leitung des Londoner Spezialisten und Hogwood-Nachfolger Richard Egarr am 27. August zeigt.

Ansonsten können die auslaufenden Schulferien sehr schön genutzt werden, um Ausflüge in die Museen Schleswig-Holsteins zu unternehmen. Bei der Kunsthalle Kiel pressiert ‘s sogar - sie wird bald für fünf Jahre zur Renovierung komplett geschlossen ... Dann wird Vielgeliebtes im Depot verschwinden und nur Weniges an alternativen Orten wieder auftauchen.

Sehenswert

Der Künstler Karl Hartung zählt zu den bedeutenden deutschen Bildhauern des 20. Jahrhunderts – insbesondere als Vorreiter der Abstraktion hat er sich einen Namen gemacht. Die Herbert Gerisch-Stiftung in Neumünster würdigt den Künstler mit einer großen Ausstellung als Retrospektive. Das muss man gesehen haben! Öffnungszeiten: Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag immer zwischen 12 und 18 Uhr.

Hörenswert

Wenn am Freitag in der Hamburger Elbphilharmonie und am Sonnabend im Lübecker Dom Anton Bruckners zutiefst eindrucksvolle Fünfte Symphonie abhebt, treffen zwei Welten aufeinander, die jedes Jahr frappierend zueinander finden: Maestro Christoph Eschenbach, der 83-Jährige, der nach erfolgreichen Jahren gerade seinen Posten als Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin an die Dirigentin Joana Mallwitz abtritt, und über 100 ganz junge Spitzenmusikerinnen und -musiker im Schleswig-Holstein Festival Orchestra. Dazwischen steht für Brittens Violinkonzert mit dem Geiger Daniel Hope ein just 50-Jähriger Ausnahmemusiker, der beim SHMF als Porträtkünstler 2023 einen wahnwitzigen Konzertmarathon absolviert. Das wird spannend und steckt voller energetischer Kräfte.

Liebenswert

London ist beim SHMF 2023 der neue Schwerpunkt „Musikmetropole“ gewidmet. In der Petruskirche Kiel-Wik (und am Abend zuvor in der Elbphilharmonie Hamburg) war deshalb mit dem English Chamber Orchestra ein besonders renommiertes Streicherensemble aus der britischen Hauptstadt geladen – gemeinsam mit dem exquisiten Berliner Oboisten Albrecht Mayer.

Beachtenswert

Bis Mitte 2024 soll die neue Tribüne für die Eutiner Festspiele im Schlosspark stehen. Nun gibt es vom Land zusätzlich Geld zur mobilen Überdachung der Bühne am See – auch für Veranstaltungen jenseits von Oper und Musical. Während 2023 noch mit kleinen Format hantiert werden muss, sieht die Zukunft vielversprechend aus für das traditionsreiche Opernfestival unterm Himmelszelt.

Freizeitwert

Spontan kostenlos von der Aussichtsplattform der Hamburger Elbphilharmonie den schönen Ausblick genießen - das ist auch weiterhin möglich. Die Betreibergesellschaft erhält dafür laut Senat einen Ausgleich - es geht um eine Millionensumme. Das eröffnet weiterhin einen eindrucksvollen Sightseeing-Zwischenstopp, wenn man Gästen Hamburg zeigen möchte.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Christian Strehk, Kulturredakteur

