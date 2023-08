Kultur leben - Newsletter der KN mit Tipps und Terminen am 3. August

Liebe Leserinnen und Leser,

Eigentlich sollten ja Doro Pesch und Iron Maiden im Mittelpunkt stehen. Doch als unsere Kollegin Kerstin Tietgen sich am Montag nach Wacken aufmachte, um über das Heavy Metal Spektakel in 32. Auflage zu berichten, stellte sich plötzlich alles ganz anders dar. Schon der Weg zum Ziel wurde das große Thema dieses Open Airs: Nicht die Musik, das Wetter gibt diesmal den Ton an. Mit weitreichenden Konsequenzen. Ein wenig Matsch gehört ja dazu, aber so viel – das kann auch hartgesottene Metalheads ein wenig erschüttern. Die Sache wird nun durchgezogen. Und die Kollegin, die schon auf dem Weg stecken blieb und sich trotzdem weiter durchschlug, bleibt am Ball. Wird hören, ob Iron Maiden vor „nur“ rund 50 000 statt 85 000 Fans weniger motiviert spielen, oder die Stimmung zumindest unter denen, die es auf die Matschwiese geschafft haben, nicht so trübe ist, wie das Wetter – Aufheiterung ja nicht ausgeschlossen.

Nach dem SHMF-Gastspiel des Balkan Paradise Orchestra auf der Krusenkoppel wissen wir, dass Nordlichter generell ganz schön leidensfähig sind, und allzeit bereit, sich feuchten Herausforderungen zu stellen – was die Festivalmacher nach dem nassen Emkendorf-Wochenende getröstet, nicht aber deren Open-Air-Skepsis gelindert haben dürfte. Und überhaupt: Sogar in Bayreuth musste ein Open Air am Rande der vieldiskutierten Geschehnisse im Festspielhaus abgesagt werden.

Sehenswert

Bei derart durchmischtem Wetter (und nicht nur dann) empfiehlt sich ein Ausflug auf die Gottorfer Schlossinsel. Das haben sich bislang schon über 20 000 Menschen gedacht: Die Ausstellung „Paris. New York. Grenzenlos. Christo und Jeanne-Claude“ hat sich als echter Publikumsmagnet erwiesen – und ist (nur) noch genau einen Monat in der Reithalle zu sehen. Gut in Kombi mit der knallbunten Foto-Ausstellung, in der sich der afrikanische Künstler Samuel Fosso im Schloss gesellschaftskritisch selbst inszeniert.

Hörenswert

Das SHMF ist die große Kultur-Konstante des Sommers. So vielfältig wie die Musikmetropole London zwischen Polka und Philosophie, Balkan und Beat, Sinfonik und Sonaten. Und so vielfältig, wie Porträtkünstler Daniel Hope sich im 50-Konzerte-Marathon rund um seinen 50. ohne jedes Schwächeln präsentiert. Am Freitag/Sonnabend dürften die Harry-Potter-Filmkonzerte mit dem Festivalorchester in Neumünsters Holstenhallen die Höhepunkte sein - für die es, gar nicht selbstverständlich in diesem Jahr, sogar noch „wenige Karten“ gibt.

Lesenswert

Martin Walser hat in seinen Romanen die „kleinen Leute“ ebenso liebevoll wie schonungslos offen ins Visier genommen. Genauso streitlustig prägte er politische und gesellschaftliche Debatten in Deutschland. Als einer der bedeutendsten deutschen Gegenwartsschriftsteller ist er vor einer Woche im Alter von 96 Jahren am Bodensee gestorben. Nicht zuletzt die vielen Würdigungen, etwa seines Biografen Jörg Magenau („Diese enorme Kraft und Konzentration, diese verschwenderische Vitalität“), dürften Anlass genug bieten, noch einmal in sein Werk einzutauchen.

Beachtenswert

Netzwerkkoordinatorin klingt recht hölzern für jemanden, der sich mit so etwas Lebendigem wie Pop beschäftigt. „Ja, mein Beruf heißt so“, sagt Nina Graf aus Norderstedt, in der Musikszene bekannt als Soulsängerin Miu. Als „Pop-Lobbyistin für Schleswig-Holstein“ engagiert sie sich seit Mitte Februar für den in Kiel sitzenden Landesmusikrat.

Liebenswert

Der bei Venedig geborene Regisseur Andrea Segre legt in seinem neuen Film „Welcome Venice“ den Finger in die Wunde der Stadt, den tiefgreifenden Wandel durch Kommerz – aufgehängt am Zwist zweier Brüder, die so gegensätzlich für Tradition und vermeintlichen Fortschritt stehen. Ein zu Herzen gehender „Heimatfilm“ mit grandiosen Aufnahmen – für die La Serenesissma nach wie vor unzählige Motive bietet. Erwärmend auch bei Schietwetter.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN