Kultur leben - Tipps ab 5. Januar 2023

Das neue Jahr ist schon da, das alte aber noch nicht ganz gegangen. In solch einem Zwischenzustand lohnt es, sich auszuklinken und in anderen Welten zu gründeln. Film, Musik, Theater und Co. halten dafür alle möglichen Abstecher und Stoff für Kopfreisen bereit. Von Kino bis Museum - werfen Sie einen Blick in unsere Tipps für Schleswig-Holstein.

Kultur in Kiel. Liebe Leserinnen und Leser,

gerade glomm und gitzerte es noch durch die Feiertage, und plötzlich findet man sich mitten in der dunklen Jahreszeit wieder, die einem im Januar-Alltag zusätzlich auch noch ziemlich endlos vorkommt. So wächst in den immer noch viel zu kurzen Tagen die Sehnsucht nach Bildern, Tönen, Leben. Und zwar nicht irgendwo auf der Couch, sondern leinwandgroß im tiefen, der Welt entrückten Dunkel des Kinossaals. Da macht doch der Blick auf die aktuellen Filmstarts in der Zeitung entschieden Lust.

Auf Brendan Gleeson und Colin Farrell als entzweites Männer-Duo in „The Banshees of Inisherin“. Oder auf Charlotte Gainsbourg im Paris der Siebziger in „Passagiere der Nacht“. Oder auch, weil Hugh Grant dabei ist, als Waffendealer, ausgerechnet, auf Guy Ritchie, der mit „Operation Fortune“ mal wieder ein typisches Buddy-Movie vorgelegt hat. Nebenbei steht noch die Verfilmung von Mariana Lekys schönem Roman „Was man von hier aus sehen kann“ auf der Liste … Die Kinos können die Besucherinnen brauchen; nach drei Jahren Pandemie sind sie noch nicht über den Berg.

Für Museum, Theater, Konzert und Literatur gilt das ähnlich. Goethe macht daraus in „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ (hier zitiert nach einem Fundstück aus dem Netz) ein auch im digitalen Zeitalter allzeit taugliches Motto: „Man sollte alle Tage ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen.“

Sehenswert

Weites Land, eine irische Insel und zwei ziemlich beste Freunde in den Zwanzigern des 19. Jahrhunderts. Bis einer der beiden wortlos beschließt, die Freundschaft mit ihren lang gehegten Ritualen einzustellen. Erst fragt man sich nur, was hat er denn? Aber je länger man drüber nachdenkt, desto rätselhafter und drastischer erscheint einem das Zerwürfnis. Zwischen Tragik und Komik entwickelt sich dann auch der Film „The Banshees of Inisherin“ von Martin McDonagh. Und wie aus Freunden Feinde werden, das lässt sich nebenbei auch als Spiegelung irischer Geschichte lesen. Zu sehen unter anderem in den Kieler Kinos Metro und im Studio am Dreiecksplatz.

Hörenswert

Ja, klar, neues Jahr, neue Musik. Aber im Grunde ist man doch noch nicht mal fertig mit den Alben des vergangenen Jahres. Also schnell noch mal die Lieblingsstücke der Kulturredaktion durchgeschaut und reingehört – vom wunderbaren Sampling-Irrgarten bei Destroyer bis zum Solo-Debüt von Okkervil-River-Sänger Will Sheff oder den tröstlichen Songs von Angel Olsen. Macht auch nach Weihnachten noch Laune!

Entdeckenswert

In ihrem Werk kann man sich verlieren. Mit seinen Zeichen und seiner Ruhe. In den wiederkehrenden Motiven und erstaunlichen Fundstücken. Mary Bauermeister, einstmals Ehefrau des Musikers Karlheinz Stockhausen, als Künstlerin im New York der Sechziger gefeiert und in Köln Wegbereiterin des Fluxus, lohnt die späte (Neu-)Entdeckung. In der Kunsthalle zu Kiel kann man sich von der so meditativen wie anregenden Ausstellung beflügeln lassen.

Beachtenswert

Oper kann auch mal kompakt sein. In schönster Spielfilmlänge entfaltet im Opernhaus Kiel Peter Tschaikowskys „Iolanta“ ihren besonderen Reiz. Christian Strehk gefällt daran die weniger märchenhafte als freudianisch angehauchte Inszenierung nach einem dänischen Märchen und vor allem das starke Sänger-Duo Adèle Lorenzi-Favart und Ragaa Eldin sowie die musikalische Ausgestaltung durch Daniel Carlberg und die Kieler Philharmoniker. Nächste Chance am Sonnabend, 7. Januar.

Freizeitwert

Geht es hier ums Erinnern oder um das Neuerfinden der gemeinsamen Vergangenheit? Wie wunderbar untrennbar beides verbunden ist und wie schön komisch man sich darin verlieren kann, das führen im Theater Die Komödianten Iris Faber und Arturo Sayan im Stück „Eine Sommernacht“ vor. Luftig, witzig, melancholisch. Irgendwo zwischen Rückblick und Neuanfang – passt also bestens zum noch frischen Jahreswechsel.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihre Ruth Bender, Reporterin

