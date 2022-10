Kultur leben - Tipps für die Woche vom 20. bis 27. Oktober 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

auch wir müssen leider registrieren und darüber berichten, dass es eine gewisse Zurückhaltung des Publikums gegenüber Kulturveranstaltungen gibt. Die Gründe sind vielfältig: Entwöhnung, Corona-Ängste und wirtschaftlicher Druck sind wohl die Hauptgründe. Umso schöner, wenn man (auch) das Gegenteil erlebt. Zum Beispiel war das Philharmonische Konzert mit dem Stargeiger Frank Peter Zimmermann in der Philharmonie in der Wunderino Arena Kiel (Ersatzspielstätte für den wegen Renovierung geschlossenes Konzertsaal am Kieler Schloss) so gut besucht wie lange nicht. Das macht doch Mut - und regt zur Nachahmung an. Gelegenheit gibt es zuhauf. Gerade die Theater und ihre Sparten laufen auf vollen Touren, auch wenn Corona-Infektionen im Ensemble mal eine Schauspiel-Premiere wie die Kieler Theaterversion von Goethes „Reineke Fuchs“ verhageln kann (verlegt auf den 11. November).

Sehenswert

... ist nach vielen unglücklich verdrucksten Jahren ganz allmählich wieder das Areal von „Schloss Salzau“, das eigentlich „nur“ das imposante Herrenhaus eines Gutes ist, aber durch seine hervorgehobene Stellung als Landeskulturzentrum und die legendäre Orchesterakademie des SHMF mit Lenny Bernstein im Volksmund zum kulturellen Märchenschloss wurde. Es wird inzwischen von einem Ehepaar aus Timmendorfer Strand renoviert und soll irgendwann als gehobenes Hotel wiederauferstehen. Bis dahin lohnt sich ein Blick auf eine kleine Brücke über die Salzau, deren Rekonstruktion jetzt als architekturgeschichtliches Kleinod von „nationalem Rang“ im Gartenareal glänzt.

Hörenswert

Wir schreiben das Jahr 1956, als ein junger Komponist im Studio für Elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks in neuartige Hörwelten vordringt. Karlheinz Stockhausen (Foto: dpa) bringt Knabenstimmen, biblischen Text und Raum auf elektroakustischem Wege in einen ungeahnten Zusammenhang. Seine mehrkanalige Komposition „Gesang der Jünglinge im Feuerofen“ gilt seitdem als ein Schlüsselwerk der Nachkriegsavantgarde. Das Spiel mit im Raum schwirrenden Wortpartikeln ist am 21. Oktober um 20 Uhr in der Kieler Nikolaikirche in der vierkanaligen Originalversion gleich zweimal zu hören, um es von verschiedenen Punkten im Raum erleben zu können. Das Konzert ist Teil eines künstlerisch-wissenschaftlichen Symposiums, das vom 21. bis 23. Oktober am Musikwissenschaftlichen Institut und an verschiedenen Orten der Stadt (Musiculum, St. Nikolai und Kulturforum) geplant ist. Die CAU Kiel kooperiert dabei mit der Muthesius Kunsthochschule, der Musikhochschule Lübeck und dem Forum für zeitgenössische Musik e.V. Das Symposium befasst sich bereits ab 15 Uhr im Bach-Saal der Universität (Rudolf-Höber-Straße) mit dem Verstehen und Nicht-Verstehen zeitgenössischer Musik. Der Eintritt zum Symposium ist frei, die flankierenden Konzerte immerhin für Schüler und Studierende auch. Und für alle anderen gilt: Seltene Gelegenheit zum Einblick in die jüngere Musikgeschichte nicht verpassen!

Sinne / Sinn Symposium © Quelle: Musikwissenschaftliches Institut Kiel

Liebenswert sowieso ...

Kann man Klang abbilden? Man kann, genauer: Ulrich Eller kann das. „Posthume Euphonie des Rauschens“ nennt der renommierte Klangkünstler eine Serie von Druckgrafiken, die jetzt erstmals in der Eckernförder Galerie Nemo präsentiert werden.

Beachtenswert außerdem ...

Service

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Christian Strehk, Kulturredakteur

