Kultur leben - Tipps für die Woche vom 3. bis 9. November 2022

In Hagen wird am dortigen Theater mit einer Ticket-Flatrate experimentiert, Kiels Ballettchef verschränkt Dalís Vita und Strawinskys Musik zu einem Stück mit dem Titel „Labyrinth der Träume“. Mehr Tipps und Termine hier in unserem Newsletter

noch immer verursacht das stetig grassierende Corona-Virus Lücken in den Sitzreihen - auch im Theater. Im nordrhein-westfälischen Hagen man sich im dortigen Schauspiel zu einer ungewöhnlichen Aktion entschlossen, um neue Zuschauer zu gewinnen: ein 9-Euro-Ticket für fast alle Vorstellungen bis einschließlich Dezember. Für eine subventionierte Bühne kein Problem, doch für die konkurrierende freie Theaterszene, die ohne finanzielle Zuwendungen auskommen muss, existenzbedrohend. Beim Theater Kiel setzt man lieber auf differenzierte Angebote und flexible Abos - auch werterhaltend wohl der bessere Weg.

Sehenswert

Zum ersten Mal beschäftigt sich Kiels Ballettdirektor Yaroslav Ivanenko in einer Produktion mit einem bildenden Künstler. Die Vita des exzentrischen Genies Salvador Dalí steht im Mittelpunkt des Stücks „Labyrinth der Träume“. Inspiriert durch Dalís Autobiografie „Das geheime Leben des Salvador Dalí“ hat Ivanenko zur Musik von Igor Strawinskys „Feuervogel“ und „Le sacre du printemps“ mit dem Ensemble eine Choreografie entwickelt.

Hörenswert

Am 18. April 2023 präsentiert Johannes Oerding in der Kieler Wunderino-Arena sein Album „Plan A“, das jetzt am Freitag erscheint. Darauf finden sich auch Lieder, in deren Texten der Pop-Sänger aus Hamburg ungewohnt privat wird.

Liebenswert

Seit 2001 hat Catherine Rönnau Institut Français in Kiel geleitet. Und viel für die deutsch-französische Verständigung getan. Am 31. Oktober hat sie die Leitung an ihre Nachfolgerin Charlotte Bousquet abgegeben. Im Rückblick erinnert sie sich an Begegnungen mit Alain Robbe-Grillet und Günter Grass.

Beachtenswert

Mit einem 9-Euro-„Monatsticket“ (wie im Sommer bei der Deutschen Bahn) ins Theater? Am Theater Hagen ist das jetzt im November und Dezember Realität - auf frei gebliebenen Plätzen bei fast allen Vorstellungen, abgesehen von Gastspielen und Weihnachtsabenden. Ein generell gangbares Modell? Mein Kollege Christian Strehk hat sich in der Theaterszene umgehört.

Freizeitwert

„Passagen“ heißt die aktuelle Ausstellung dreier Künstlerinnen auf der Eckernförder Carlshöhe. Gezeigt wird dort ab 6. November Malerei, Radierung und Fotografie. Die Idee für die gemeinsame Schau ist schon drei Jahre alt, jetzt sind 67 Arbeiten zu sehen.

Service

