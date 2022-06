Kultur leben - Tipps für Kiel und die Region

„Silbermond“-Sängerin Stefanie Kloß tritt mit ihrer Band am Sonntag am Eckernförder Südstrand auf.

Liebe Leserinnen und Leser,

nun ist sie da, die erwartete Ruhe nach dem Sturm. Die letzten Buden der Kieler Woche werden abgebaut. Alles geht wieder seinen normalen Gang. Wobei: Ganz normal ist der Gang dann doch nicht. Denn im Gegensatz zu vergangenen Jahren fällt Kiel offenbar nicht in ein kulturelles Sommerloch, was Konzerte und Verwandtes betrifft. In der Pumpe feiert etwa am Freitag die Kieler Punkrock-Band The Detectors ihren Tourabschluss, allein der Support Linhay, ebenfalls aus Kiel, ist den Konzertbesuch wert. Weitete Rockbands wie Pascow oder Rose Tattoo folgen in der Pumpe noch im Juli. Ebenso in der Schaubude, im Prinz Willy, in der Räucherei. Manches davon Nachholkonzerte im Zuge der Coronapandemie - jetzt hoch willkommen. Und dann kommen ja auch noch all die Open-Air-Festivals in der Region, wie am Wochenende etwa am Eckernförder Südstrand.

Sehenswert

„Werner Berges: Pop Art“ ist nun die letzte von Martin Westphal verantwortete Ausstellung. Der Leiter der Museen im Kulturzentrum Rendsburg, der dem Kulturort in 32 Jahren einen markanten Stempel aufdrückte, geht Ende September in den Ruhestand. Mit der Berges-Schau, die noch bis 11. September zu sehen ist, hat sich Westphal einen langgehegten Wunsch erfüllt.

Hörenswert

Noch so eine Corona-Geschichte: Fünf Jahre ist es her, dass der Kieler Knabenchor zuletzt auf Tournee gehen konnte, kürzlich ging es wieder auf achttägige Konzertreise. „Du, meine Seele, singe“ heißt es nun im Programmtitel zum Schuljahresabschluss mit geistlichen und weltlichen Stücken in der Kieler Nikolaikirche.

Lesenswert

In ihrem neuen Gedichtband „die schönsten versprechen“, den Doris Runge jüngst im Literaturhaus Schleswig-Holstein im Kieler Schwanenweg vorgestellt hat, fasziniert die Landeskunstpreisträgerin wieder mit ihren charakteristisch knappen, komprimierten Versen. Die immer wieder mal auf falsche Fährten locken. Mit Falltüren arbeiten, nennt die bedeutende Lyrikerin das – es sind allerdings welche, in die man gerne tappt.

Beachtenswert

Als frisch berufener Universitätsmusikdirektor (UMD) der Kieler CAU probt Daniel Kirchmann bereits mit dem Collegium musicum und der Studentenkantorei, obwohl er noch Chordirektor am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin ist. Mein Kollege Christian Strehk hat mal reingeschnuppert in so eine Probe.

Freizeitwert

Ein Festival, bis zu dem es noch ein wenig hin ist, wirft schon mal verheißungsvolle Schatten voraus. Beim Neumünsteraner Kunstflecken im September und Anfang Oktober werden unter anderem ein paar herausragende Frauenstimmen zu hören sein. Hoffen wir, dass uns nach der Sommerwelle vielleicht doch die Herbstwelle erspart bleiben möge ...

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Thomas Bunjes, Reporter

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.