Kultur leben - Tipps für Kiel und die Region

Noch stellt die Kieler Woche (fast) alles andere in den Schatten. Aber auch danach ist ein kulturelles Sommerloch nicht in Sicht. Ein paar Tipps und Termine für Kiel und Umgebung zum sehen, hören, lesen...

die Kieler Woche tobt munter weiter bis zum Sonntag - und allerorten ist viel Musik drin. Das muss nicht jedem an jedem Platz gefallen, aber wer den Überblick hat, der wird auch was Passendes finden. Und danach? Geht‘s weiter, auch wenn die Kieler Oper sich in bis zum sommerlichen Aufschlag mit „Carmen“ auf dem Rathausplatz vorerst verabschiedet hat und Schauspiel und Werftpark-Theater ins Saisonfinale gehen.

Jazz Baltica zeigt bereits an diesem Wochenende in Timmendorfer Strand mit einem prallen Programm Flagge. Und in gut einer Woche startet das Schleswig-Holstein Musik Festival mit wieder über 200 Konzerten im ganzen Land durch. Der Kultursommer im Norden hat viel zu bieten - und Corona kann im dritten Jahr Kreativität und Tatendrang der Veranstalter nicht mehr bremsen.

Sehenswert

Eine ungewöhnliche Kombi bietet ein Open Air am Freitag (20 Uhr) auf dem Kieler Rathausplatz: Classic meets Pop - mit Conchita Wurst. Thomas Neuwirth als bärtige Diva bringt neben bekannten Hits sogar zwei brandneue Songs mit. Und Benjamin Reiners dirigiert zum Wurst-Genuss seine Philharmoniker.

Das Wandelkonzert mit einigen Kieler Philharmonikern im Hof-Theater, Danger Dan auf der Krusenkoppel, die Kieler Kultband Tiffany auf der Rathausbühne, und als Finale bei „Gewaltig leise“ Konstantin Wecker auf der Krusenkoppel - das nur ein paar Termine aus dem üppigen Bühnenprogramm der letzten drei Kieler-Woche-Tage. Wir helfen beim Überblick.

Hörenswert

Und mitten im Kieler Trubel gibt es dann auch noch die leiseren Töne: So geht es etwa am Sonntagnachmittag in Kiels Ansgarkirche um Liebe, Leid und Freude, wenn ab 17 Uhr der Frauenchor des Palestrina-Ensembles Kiel Sätze von Palestrina, Telemann, Bach, Mendelssohn, Gounod, Rheinberger, Casals und Chilcott singt. Andreas Koller begleitet am Klavier und hat die Leitung.

Lesenswert

Wer mal ganz abtauchen will: Skizzen und Studien aus dem Bestand der Landesbibliothek sind dazu geeignet, zu einer außergewöhnlichen künstlerischen Wanderung durch Kiel und Schleswig-Holstein einzuladen. Die oft nur locker hingeworfenen Bilder von Adolf Burmester und Friedrich Ernst Wolperding erzählen auf ihre ganz eigene Art Regional-Geschichte. Im Kontext der Digitalisierungsarbeiten in der Landesbibliothek haben Julia Buchholz und Henning Repetzky sie zu einem Buch zusammengefasst - allemal geeignet, um neugierig zu machen auf die umfangreiche landesgeschichtliche Sammlung.

Beachtenswert

Reichhaltig sind die „Facetten eines Bauhaus-Künstlers“ in und aus Kiel, die das Künstlermuseum Heikendorf in seiner aktuellen Ausstellung präsentiert. Dem Maler und Grafiker Karl Peter Röhl (1890 bis 1975) ist eine umfassende Retrospektive gewidmet. Kurator Michael Siebenbrodt sieht in Röhls Werk die europäische Avantgarde vereint. Und damit hat eine größere Bekanntheit verdient.

Freizeitwert

Ben Siebenrock ist vor gut vier Jahren in Kiel gestorben. Im Steinpark Warder wird die Erinnerung an den Bildhauer wach gehalten. Über 40 Großskulpturen des Koblasa-Schülers sind in der Open-Air-Galerie auch in diesem Sommer wieder in kostenlosen Führungen an jedem ersten Sonntag im Monat zu betrachten - ein lohnendes Ausflugsziel.

Ein inspirierendes Wochenende wünscht Ihnen

Ihr

Konrad Bockemühl,

KN-Kulturchef

