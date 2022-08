Kultur leben - Tipps für Kiel und die Region am 11. August

Die Kieler Sommeroper kündigt sich auf dem Rathausplatz unüberhörbar - und vielversprechend - an: Am kommenden Donnerstag startet die noch lange nicht ausverkaufte Reihe der zwölf Open-Air-Vorstellungen. Das SHMF setzt zuvor mit einem „Star-Wars“-Filmkonzert in der Wunderino-Arena Akzente, wo das fulminante Gastspiel von Tom Jones noch nachklingt.

Liebe Leserinnen und Leser,

„Auf in den Kampf, Torero“ - Zu den Orchesterklängen der Arie des Escamillo bin ich heute in den Arbeitstag gestartet. Gestern war es noch „L‘amour...“ - Carmens Habanera-Arie mit Klavierbegleitung. Unüberhörbar kündigt sich in der Kieler Innenstadt die Sommeroper 2022 an. Die aufwendige Produktion entwickelt sich stetig weiter, bis dann am kommenden Donnerstag mit einer Preview auf dem Rathausplatz der Reigen der zwölf Vorstellungen beginnt. Zwölf Vorstellungen, das ist viel, mehr als bisher bei der Sommeroper. Weshalb es auch noch viele Karten gibt, mehr als gewohnt. Aber die Zeiten sind auch anders als gewohnt. Und erneut wird es an vielen Orten Liveübertragungen bei absehbar bestem Wetter geben. Das ist schön. Und doch anders, als das Bühnengeschehen direkt von der Tribüne aus mit dem eigenen Blickwinkel zu verfolgen. Was die Stimmen angeht - sie klingen vielversprechend. Also: Auf in den Kampf!

Sehenswert

... wird Daniel Karaseks Inszenierung der populären Bizet-Oper um Liebe und Leid ganz sicher. Schon die Erfahrung der vergangenen Jahre spricht dafür. Die Stierkampfarena ist vorm Opernhaus errichtet. Auch Autos, mittlerweile ein Running Gag in Karaseks Kieler Sommertheaterinszenierungen, stehen schon bereit. Mein Kollege Christian Strehk hat in die Proben hineingehört und im Vorfeld auch mit dem langjährig engagierten Bühnenbildner Lars Peter und der erstmals hier tätigen Maskenbildnerin Ulrike Obermüller gesprochen.

Hörenswert

... ist das SHMF in diesen Wochen immer wieder. Und zwar in unterschiedlichsten Facetten. Nachdem Tom Jones in der Wunderino-Arena gezeigt hat, dass er mit 82 Jahren stimmlich keinesfalls zum alten Eisen gehört, steht am diesen Sommer dort das Star-Wars-Spektakel an - mit Livemusik zum außerirdischen Filmklassiker. Und mit dem internationalen Festivalorchester, das nach der Phase mit Ludwig Wicki in der kommenden Woche wieder mit dem Principal Conductor Christoph Eschenbach proben wird. Wer im SHMF das kleine Format bevorzugt, dem sei etwa ein Ausflug zu dem Hornisten Felix Klieser nach Plön empfohlen, der trotz Handicaps einer der ganz Großen seines Fachs ist.

Liebenswert

... stellt sich der Berlinale-Siegerfilm „Alcarràs - die letzte Ernte“ dar. Eine traurig-schöne Geschichte vom Abschied, nach dem etwas gänzlich Neues beginnt. Regisseurin Carla Simón erzählt hier von einer angekündigten Vertreibung aus dem Paradies - einer Pfirsichfarm im Nordosten Spaniens, die einem Solarpark weichen soll. Wenn die Sonne in und um Kiel mal nicht scheint, lohnt der Weg ins Kino.

Beachtenswert

... ist das Phänomen Wacken allemal. Kaum beendet und sicher noch nicht ausgeschlafen, war am Sonntag binnen fünf Stunden das Heavy Metal Festival für 2023 schon wieder ausverkauft. Und ausverkauft hieß schon in diesem Sommer über 83 000 Fans, die Headliner wie Judas Priest oder Slipknot und überhaupt die ganze Atmosphäre feierten. Selbst Die Höhner auftrumpfen ließen. Im kommenden Sommer wird Iron Maiden für metallischen Glanz sorgen. Und das Ganze um einen Tag verlängert... Alles alles nicht nur wie früher, vor Corona, sondern mehr als früher.

Freizeitwert

... hat das frisch sanierte Nolde-Haus in Seebüll, das nun wieder so zu besichtigen ist, wie der expressionistische Maler es sich seinerzeit farbstark eingerichtet hat. Er wird im nordfriesischen Neukirchen die Stille geliebt haben. Und das passt dann auch zum diesjährigen Ausstellungsthema „Stille Welten“ - noch bis zum 31. Oktober zu erleben im Besucherzentrum gleich nebenan.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl,

KN-Kulturchef

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

