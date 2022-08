Kultur leben - Tipps für Kiel und die Region am 4.8.22

Liebe Leserinnen und Leser,

An diesem Wochenende herrscht, jenseits von Salzburg und Bayreuth, wahre Festival-Vielfalt auch hier im Norden. Das SHMF geht in die sechste Woche. Das Wacken Open Air bringt mit Judas Priest, Slipknot und 200 weiteren Bands vor 75 000 Fans Heavy Metal zum Glühen. Und weit idyllischer laden die Honey Lake Sessions zum Sommerkonzertgenuss auf dem Lande ein. Wenn da nicht für jeden was dabei ist... Zumal das SHMF sich mit Tom Jones am Sonnabend in Kiel auch mal etwas weiter von seinem Schwerpunktkomponisten Johannes Brahms entfernt - ohne ihn deshalb an diesem Wochenende auch nur annähernd zu vernachlässigen.

Hörenswert

Ja, Tom Jones soll es jetzt im coronabedingt dritten Anlauf ins SHMF schaffen. Am Sonnabend tritt der mittlerweile 82-jährige „Tiger“ in der Kieler Wunderino-Arena auf, und es gibt sogar noch ein paar Karten. Martin Grubinger hingegen hat das Virus doch erwischt: er musste seine „ultimative“ Percussion Show am Donnerstag in Kiel absagen, na ja, genauer gesagt, verlegen, auf den 17. Juli 2023 - in das Jahr, in dem er eigentlich seine Karriere beenden wollte. Aber das Festival läuft davon letztlich unbeirrt weiter auf Hochtouren, am Wochenende mit allen Werken von Brahms für Orgel in Glückstadt, genauso wie etwa dem Wunder Welt Musik von Quadro Nuevo. Die Halbzeit-Bilanz macht den Machern mit 78 Prozent Platzauslastung Mut.

Sehenswert

„Hier ist unser Platz“ freuten sich Ada und Emil Nolde, als sie 1926 die Warft Seebüll gefunden hatten. Nun ist das Nolde-Haus mit den historischen Räumen fertig saniert und ab kommender Woche wieder öffentlich zugänglich. Wie weiterhin natürlich auch die aktuelle Jahresausstellung. Sie zeigt unter dem Titel „Stille Welten“ allein 56 Arbeiten des eben nicht nur „stürmischen Expressionisten“, die zuvor hier noch nie zu sehen waren.

Liebenswert

Ein Staraufgebot vor Strohballen versprechen die Honey Lake Sessions noch bis zum Sonntag im Obstgarten am Rönner Weg von Honigsee. Nach dem gut besetzten Start 2021 fühlen sich die Veranstalter ermutigt und machen an diesem Wochenende weiter mit zwölf Acts - am Freitagabend etwa mit den Singer-/Songwriterinnen Reema, bürgerlich Sarah Müller-Westernhagen (ja, die Tochter von Marius), und Aline Frazao aus Angola.

Beachtenswert

Inspiriert von Storms Novelle „Der Schimmelreiter“, spielt das Musical „Die Schimmelreiterin“ in naher Zukunft in dem fiktiven Nordseeküstendorf Koogmarschensiel und behandelt hoch aktuelle Themen wie Klimawandel, Arten- und Küstenschutz und die Frage nach den Widersprüchen zwischen Wissenschaft und Aberglaube. Co-Autorin Claudia Piehl hat das Musical mit ihrer Musical Academy Schleswig-Holstein (MASH!) am Rendsburger Nordkolleg erarbeitet und führt es in der Winkelscheune des Freilichtmuseums Molfsee bis Sonntag allabendlich auf.

Freizeitwert

Bestens mit der sommerlichen Landpartie lässt sich der Besuch in Galerien und Ausstellungen verbinden. Wir haben wieder einmal zusammengefasst, was aktuell alles in und um Kiel herum, bis hin nach Angeln, zu sehen ist.

Service

Ein schönes, gern kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef

