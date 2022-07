Kultur leben - Tipps für Kiel und die Region am 7.7.2022

Liebe Leserinnen und Leser,

SHMF-Intendant Christian Kuhnt benutzt im KN-Gespräch ein schönes Bild, um Brahms zu charakterisieren: „Er ist Holsteiner, Hamburger und Wiener in einer Person – ein Fischbrötchen mit Schlagobers“. Das macht Lust, einen alten Bekannten neu oder zumindest näher kennenzulernen. In 85 von über 200 Konzerten ist das im achtwöchigen Festivalsommer möglich. Das Interesse ist offenkundig groß, wenn zum Auftakt bereits über 70 Prozent der Tickets verkauft sind. Natürlich erklang Brahms schon beim Lübecker Eröffnungskonzert und mit Igor Levit spielte ein echter Starpianist sein 2. Klavierkonzert technisch noch mehr als musikalisch ausgereift. Und dennoch stahl Paul Hindemith ihm mit seiner Sinfonie „Harmonie der Welt“ fast die Schau. Ein faszinierend vielschichtiges Werk, selten zu hören, frappierend dargeboten vom NDR Elbphilharmonie Orchester, dessen Chefdirigent Alan Gilbert es in seiner geschickten Programmgestaltung schafft, Interesse für moderne, auch neue Musik zu wecken. Spürbar auch bei seinem Musikern. Wir begleiten das SHMF in alle seinen Facetten wieder intensiv, listen auf KN-online.de wöchentlich Konzerte auf, für die es noch Karten gibt - und verbinden das jeweils mit einer attraktiven Kartenverlosung.

Sehenswert

Auch in Eutin hat die Festspielsaison begonnen. In bewährter Weise mit zunächst einem Musical, ab 22. Juli folgt die Oper im Schlosspark - diesmal Puccinis „Madama Butterfly“. „Ein Käfig voller Narren“ bietet ein regelrechtes Glitzergewitter - und mit der queeren Thematik manch aktuellen Bezug. Am Wochenende ist das Musical erneut zu erleben, Sonnabend sicher besonders effektvoll in einer Spätvorstellung ab 22 Uhr.

Hörenswert

Paul Hindemith ist in den kommenden Festivalwochen wohl nicht mehr zu hören, dafür aber um so mehr unser Brahms, an diesem Wochenende (9./10. Juli) etwa beim charmanten Lübeck-Musikfest mit Daniel Hope und Freunden wie Pinchas Zukerman oder Sebastian Knauer. Auch von der Mezzosopranistin Magdalena Kozena gesungen und ihrem nicht minder prominenten Ehemann Simon Rattle am Klavier begleitet in der Kieler Petruskirche (9. Juli). Oder jazzig aufbereitet am 13. Juli in der Kletkamper Reithalle...

Liebenswert

Nora (10) und Vincent (9) sind Leseratten und treffen sich als solche regelmäßig im Literaturhaus zum Austausch - und, um sich mit neuem Stoff zu versorgen. „Lesen“, sagt Vincent, „ist wie eine andere Welt“. Zum Ferienbeginn verraten sie uns ihre Leseempfehlungen.

Beachtenswert

Mit der Studentenkantorei hat sich der neue Kieler Universitätsmusikdirektor Daniel Kirchmann bereits wohlklingend eingeführt, an diesem Wochenende - Freitag in der Petruskirche (19.30 Uhr), Sonntag im Audimax (18 Uhr) - dirigiert er erstmals das Semesterkonzert des collegium musicum der Christian-Albrechts-Universität. Und hat sich mit Dvoraks Cellokonzert, Bernstein und Beethoven ein gewichtiges Programm vorgenommen.

Freizeitwert

Immer einen Ausflug lohnt das reichhaltige Angebot an Kunstausstellungen im Norden. Jenseits der Museen in ihrer ganzen Vielfalt haben wir uns in unserem monatlichen Rundgang wieder in verschiedenen Galerien in und um Kiel umgeschaut - empfehlenswert!

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.