Kultur leben - Tipps für Kiel und die Region am 8. September

Im Kieler Werftpark wurde bereits die erste Premiere mit Jules Verne gefeiert. Während das Schauspiel sich in der Landeshauptstadt noch rüstet, steht am Landestheater in Rendsburg mit Kay Pollaks „Wie im Himmel“ am Sonnabend die erste Premiere der neuen Spielzeit an. Der Kieler Opernbetrieb läuft schon vor der ersten Premiere am kommenden Wochenende. Ja, es ist kulturell wieder viel los in und um Kiel.

Die Sommeroper hat das Theater Kiel auf einen guten Weg in die neue Spielzeit gebracht. Im Werftpark gab es schon mit „20.000 Meilen unter dem Meer“ die erste Premiere. Während das Landestheater am Sonnabend in Rendsburg schon mal mit Kay Pollacks „Wie im Himmel“ loslegt, wird im Kieler Schauspiel noch tief Luft geholt. Im Opernhaus laufen die Proben zu Mozarts „Cosi fan tutte“, die am kommenden Wochenende unter der Regie von Luise Kautz Premiere feiert. Aber der Opernbetrieb läuft bereits. So wird am Sonntag die ehemalige Sommeroper „Aida“ in der Indoor-Variante wieder aufgenommen. Gerade noch als Micaela und Carmen im Kieler Sommertheater „Carmen“ gemeinsam auf der Bühne gefeiert, tauschen die Sopranistin Agnieszka Hauzer und Mezzosopranistin Maria Gulik aus dem Kieler Opernensemble gewissermaßen ihre Rollen: Im Zentrum steht mit der Titelfigur Aida nun die Sopranistin, der Mezzo schlüpft in die Rolle der Gegenspielerin Amneris. Gast-Tenor George Oniani macht als Radamès die Dreiecksbeziehung dieser unglücklichen Liebesgeschichte komplett.

Sehenswert

... wird Aida nach bisherigen Erfahrungen open air wie indoor gewiss. Aber vorher steht am Wochenende auf der Nordart noch eine ganz besondere Premiere an: Dort bespielt das Londoner „Follow Through Collective“ unter der Leitung von Greta Gauhe den Raum der Carlshütte mit seinem opulenten Angebot aktueller Kunst. Ein spannendes Projekt, das im wahrsten Sonne des Wortes Bewegung in die Industriehalle bringt. Wir sammeln die Theatertipps der Woche in einer neuen wöchentlichen Online-Rubrik.

Hörenswert

Auch Musik bündeln wir in Online-Rubriken. Zum „Klassisch hören“ laden wir schon länger ein. Diesmal verdient etwa das Carillonkonzert im Gedenken an Nine/Eleven am Sonntag am Kieler Kloster besondere Beachtung - genauso wie wenig später in der Nikolaikirche Volkmars Zehners mittlerweile 12. Teil seines ambitionierten Bach-Orgelzyklus.

Liebenswert

„Ich arbeite nicht nach Drehbuch“, sagt Gerald Grote, „der Film entsteht beim Sichten und Schneiden. Die Bilder erzählen einem schon, wie sie den Film haben wollen“. Eine Faktensammlung hat der Kieler Filmemacher für seine neue Produktion „Kielympia“ nie im Sinn gehabt, ihm geht es in den Zeitzeugeninterviews viel mehr um den emotionalen Zugang zu den Kieler Geschehnissen rund um Olympia vor 50 Jahren. Im Kino in der Pumpe auch am Wochenende (Fr-So, 17 Uhr), wenn in anderen Kieler Kinos groß das bundesweite „Kinofest“ mit einem Fünf-Euro-Einheitspreis gefeiert wird, um nach der Corona-Flaute nun wieder vor die große Leinwand zu locken.

Beachtenswert

Auch die Eutiner Festspiele hatten unter Corona zu leiden. Da war die gute Resonanz dieser Saison geradezu befreiend. Doch 2023 wird absehbar wieder kein leichtes Jahr: Weil eine neue Tribüne im Schlosspark gebaut wird, können auf dem „Grünen Hügel“ Oper und Musical nicht gespielt werden. Man versucht, stattdessen mit Konzerten gut über die Runden zu kommen, um dann ab 2024 mit Webers „Freischütz“ vor einer neuen, attraktiven Tribüne wieder voll durchstarten zu können. Dafür muss sie freilich rechtzeitig fertig sein...

Freizeitwert

Mit skurrilem Witz, charmanter Fabulierlust und tiefgründiger Leichtigkeit geht die Hamburger Schriftstellerin Ulla Hahn in ihrem neuen Roman „Tage in Vitopia“ ans Werk. Die 77-Jährige lässt ein Eichhörnchen erzählen. Und Wendelin Kretzschnuss zu einer konzertierten Aktion zur Rettung der Erde mit ihrer Naturzerstörung, ihren Kriegen und sozialen Ungerechtigkeiten aufrufen. Alle sind dabei - auch die Zuversicht.

