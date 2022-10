Kultur leben Tipps und Termine 13. Oktober

Liebe Leserinnen und Leser,

Wie schön wäre es, wenn die Menschen mit ähnlicher Sehnsucht zurück in Kinos, Konzertsäle und Theater fänden, mit der sie seit einiger Zeit wieder auf Reisen gehen. Das wünscht sich so mancher Veranstalter, der nach zwei Jahren Pandemie nicht nur mit den Ängsten des Publikums vor einer neuen Corona-Welle zu kämpfen hat, sondern auch mit den Sorgen um Energieengpass und Teuerungsrate in die nächste Krise zu steuern droht. Dabei halten sie alle dagegen mit vollen Programmen – von der Endzeitsatire „Triangle of Sadness“, die trotzdem gute Laune macht und just im Kino gestartet ist, bis zur poppig humorigen Jane-Austen-Variante im Schauspielhaus. Für all jene, die die Herbstferien zu Hause verbringen, gibt es also reichlich belebende Alternativen zu Couch-Surfing und Trübsal blasen.

Sangesfrohe Girls’ Night im Schauspiel Kiel: (v.li.) Nina Vieten, Jennifer Böhm, Isabel Baumert und Laura Mahrla in "Stolz und Vorurteil" © Quelle: Olaf Struck

Sehenswert

Hier kommen Theatervergnügen und der Link zu den aktuellen Befindlichkeiten zusammen: Hans Falladas „Kleiner Mann, was nun?“ erweist sich am Kieler Schauspiel in der präzisen Regie von Alexandra Liedtke und mit zwei Hauptdarstellern, die auch Sinn für die Emotionen der Figuren haben, als das Stück der Stunde.

Hörenswert

Akustischer Hochgenuss ist immer auch eine Frage des Raums. Im Schleswiger Dom und der Wunderino Arena in Kiel stimmen die Bedingungen schon mal – und werden vom Organisten Hansjörg Albrecht (Schleswig) und Stargeiger Frank Peter Zimmermann im Philharmonischen Konzert (Kiel) mit musikalischem Inhalt gefüllt.

Entdeckenswert

Sie ist eine, die es wieder zu entdecken gilt, die Künstlerin Mary Bauermeister, die Strandgut mit Zeichnungen kreuzt oder Fundstücke in bester Marcel Duchamps-Tradition auch einfach so mal zum Kunststück deklariert. Die Kunsthalle zu Kiel hat der 88-Jährigen, die als Wegbereiterin der Fluxus-Bewegung gilt, in New York fast zur Ikone wurde und Ehefrau von Karlheinz Stockhausen war, eine so helle wie anregende Ausstellung gewidmet.

Beachtenswert

Ein paar Schöne und Superreiche auf Kreuzfahrt mit einem Kapitän, der vom Kommunismus träumt und den Frust über die Ungleichheit der Menschen im Dauerrausch ertränkt: Im neuen Film von Ruben Östlund fügt sich das zu einer Satire, die ihren Höhepunkt in einer alles aus den Angeln hebenden Sturmszene findet. In Cannes gab es für dafür die Goldene Palme – bereits zum zweiten Mal für den Schweden („The Square“). Und schicker und komischer kann man die Welt nicht untergehen sehen.

Freizeitwert

Früher mal die BBC-Verfilmung gesehen oder das Buch gelesen, aber alles vergessen, was in Jane Austens „Stolz und Vorurteil“ auf dem Weg der Eheanbahnung passiert? Dann ist die freche Version von Isobel McArthur, die jetzt am Schauspielhaus läuft, genau das Richtige: Mit Pop und Pep wieseln da fünf singende Schauspielerinnen durch alle möglichen Rollen und das Liebeschaos des Klassikers. Nicht ganz so spitzzüngig wie Austen, aber höchst vergnüglich.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihre Ruth Bender, Reporterin

