Kultur leben - Tipps und Termine ab 22. September

Für über dreißig Werke von Emil Nolde aus der Sammlung Gerlinger, darunter dieses „Boot im Schilf“ (1909, Ausschnitt), ist jetzt in Seebüll in der Nold Stiftung eine bleibende Heimat gefunden worden. Hier sollen nach der großzügigen Schenkung durch den Sammler auch weitere Forschungsarbeiten zu Nolde und zur Geschichte der Brücke möglich werden. In der neuen Jahresausstellung sollen die Werke ab März 2023 dann auch im dänischen Grenzgebiet zu sehen sein.

in Kiel beginnt am Wochenende mit Macht die Konzertsaison. Die Kieler Philharmoniker starten in ihrer akustisch erstaunlich leistungsfähigen Interims-“Philharmonie in der Wunderino Arena“ mit ihrem saisonübergreifend aktiven „Artist in Residence“, dem wunderbar feinfühligen Pianisten Fabian Müller, und dem vielleicht süffigsten Klavierkonzert überhaupt, dem „Zweiten“ von Rachmaninow, zweimal durch. Am frühen Sonnabend-Abend vorher sorgt das NDR Elbphilharmonie Orchester an gleicher Stelle für Diskussionsstoff: Der Gesangssolist, Weltstar-Bariton Matthias Goerne, steht schwer in der Kritik, weil er in Russland Wagner singen will. Gleichzeitig spielt das Orchester aber mit der Fünften Symphonie von Dmitri Schostakowitsch gerade das Werk eines polnischstämmigen Komponisten, das unterschwellig gegen den Despoten Stalin und sein Regime aufbegehrte. Die jungen Kräfte vom Ernst-Barlach-Gymnasium wollen ebenfalls am Sonnabend ein Corona-Trauma (das Projekt wurde zweimal abgesagt) mit Goethes Klapperstöcken und Mendelssohns wunderbar theatralischer Kantate „Die erste Walpurgisnacht“ vertreiben: Garantiert ein Spaß in der Petruskirche! Unsere wöchentliche Online-Konzertrubrik gibt genauere Auskunft. Und wer Klassische Musik nicht so mag, findet das Pendant hier.

Die Stadtgalerie Kiel, optimal erschlossen durch öffentliche Verkehrsmittel an der Haltestelle Andreas-Gayk-Straße, kalibriert den Blick in ihren lichten Ausstellungsräumen immer wieder neu. So also sieht die besonders innovative und aktive aktuelle Kunstszene in Finnland also das Thema Stillleben.

Spannender Gast über eine ganze Saison: „Artist in Residence“ Fabian Müller (hier bei Video-Aufnahmen mit den Kieler Philharmonikern im Kieler Schloss) beginnt mit Opulentem von Rachmaninow. © Quelle: Christian Strehk

Oben schon erwähnt, kann man nur noch einmal bekräftigen, welche Künstlerpersönlichkeit hinter dem braven deutschen Namen Fabian Müller steckt. Der Pianist will als Tastenzauberer aus bester Schule (es gibt nur wenige, die bei Alfred Brendel Unterricht genießen durften), als Moderator, im Kinderkonzert, als Kammermusiker, Festivalgestalter und Dirigent die Saison der Kieler Philharmoniker und der Musikfreunde Kiel prägen. Im SWR hat er gerade eine hörenswerte Podcast-Reihe zu pianistisch besonders kniffligen Stellen in Klavierwerken mitgestaltet.

Der Kulturpreis der Landeshauptstadt Kiel, der Hindemith-Preis und der Bernstein-Preis beim SHMF, die Possehl-Preise in Lübeck, der Thomas-Mann-Preis in ebendort oder der Hans Fallada Preis in Neumünster - sie alle zwingen auf positive Weise zum Aufhorchen. Da sind Künstlerinnen und Künstler, die besondere Beachtung verdienen. Dasselbe gilt für den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein, der gerade am heutigen 22. September feierlich verliehen wird. Aktuell ehrt er zwei eindrucksvolle Literatinnen, für die der Weg in die Buchhandlung lohnt.

Knappes Geld, Angst vor Corona oder schlicht Bequemlichkeit? Die Betreiber der Clubs und Konzertsäle können nur spekulieren, warum wie vielerorts auch in Kiel die Konzertgänger ausbleiben. Die Vorverkäufe laufen meist schlecht, hat mein Kollege Thomas Bunjes herausgefunden, die Sorgenfalten vertiefen sich stetig.

Den Theatern im Land scheint es etwas besser zu gehen. Die Abo-Zahlen sind stabil und stehen nicht allzu weit unter denen von vor Corona. Dennoch ist es wichtig, dass sich jetzt auch die spontanen Besucherinnen und Besucher aufmachen und die Szene stabilisieren helfen. Geboten wird nicht nur in den großen Häusern in Lübeck und Kiel oder am Landestheater Schleswig-Holstein viel. Auch die kleinen Bühnen locken. Unsere wöchentliche Theaterrubrik gibt Anregungen.

