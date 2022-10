Kultur leben - Tipps und Termine ab 7. Oktober

Das Kieler Schauspielhaus ist mit der Premiere von „Kleiner Mann, was nun?“ in die neue Saison gestartet, Michael Patrick Kelly geriet nicht minder fulminant. Mehr Tipps und Termine hier in unserem Newsletter.

Sehenswert

Reichlich Premierenbeifall gab‘s für Alexandra Liedtkes Inszenierung von Hans Falladas Erfolgsroman „Kleiner Mann, was nun?“ zum Saisonstart im Kieler Schauspielhaus. „Ein Abend so bildstark wie soghaft konzentriert, so kurzweilig wie tief gehend“, summierte es in ihrer Kritik meine Kollegin Ruth Bender. In dem glänzend aufgelegten Ensemble beeindruckte auch Neuzugang Hauke Petersen als ein „düster glühender Pinneberg“.

Hörenswert

Vor allem hier im Westen wissen viele nicht, dass auf dem DDR-Label Amiga viele Soul-Perlen erschienen sind. Die Rap-Größen Max Herre und Dexter haben einige davon herausgefischt. Lohnenswert ist es auch, den neuen Alben von Yeah Yeah Yeahs, Die Nerven und dem Michael Wollny Trio zu lauschen.

Liebenswert

Keine Frage, die Fans lieben Michael Patrick Kelly. Eine Siebenjährige rief‘s dem Star jüngst beim Konzert in der Wunderino-Arena sogar zwischen zwei Songs vom Rang aus zu. Kelly gab sich in Kiel nahbar und strotze vor rund 5000 Besuchern vor Spielfreude.

Beachtenswert

Der chinesische Bildhauer Liu Ruowang erhält den 10000 Euro dotierten „NordArt Preis 2022″. Übergeben wird die Auszeichnung zur Eröffnung der NordArt im kommenden Juni. Bereits 2016 hatte Liu Ruowang als Fokuskünstler den Publikumspreis der NordArt bekommen.

Freizeitwert

Wieder geballter schlagen nun nach der Sommerflaute und wegen der Corona-Lockerungen auch in Hamburg die großen internationalen Acts auf. Ob Rock-Recke Billy Idol, Rap-Superstar Kendrick Lamar oder großkalibrige Bands wie The Cure, Placebo oder Backstreet Boys - der Blick in den Konzertkalender lohnt wieder mehr.

