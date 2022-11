Kultur leben: Tipps und Termine am 10. November

Ein neues Kunstwerk im öffentlichen Raum und Theatersolisten aus ganz Europa, Iran und Armenien sind in diesen Tagen in Kiel zu entdecken. Und wer dabei nicht fündig wird, findet bestimmt unter den zahlreichen Konzerten oder im Kinoprogramm das Richtige. Ein paar Tipps finden Sie hier.

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist, als sei im dritten Corona-Herbst plötzlich wieder alles möglich. Die Theater proben Stücke am laufenden Band. Musiker und Kabarettisten holen die lang verschobenen Konzerte nach. Das Kino hat plötzlich wieder jede Menge Neustarts. Dazwischen poppt dann plötzlich, schon fast vergessen, Bent Hamers subtile Tragikomödie „The Middle Man“ auf. Letztes Jahr im Programm der Nordischen Filmtage Lübeck, nächste Woche vielleicht auch hier im Kino. Kunst und Kultur sind so präsent, dass sie mancher womöglich gar nicht mehr wahrnimmt. Schade eigentlich. Es lohnt hinzuschauen, auch dahin, wo man sie gar nicht erwartet. Zum Beispiel beim Spaziergang über die Hörn nach Gaarden, wo neuerdings an der „abgebrochenen“ Fußgängerbrücke an der Hörn eine Lichtinstallation leuchtet und mit den drei Worten „Obenauf, mittenmang, untendurch“ zum Schmunzeln wie zum Denken anregt. Am besten ist die Kunst ja sowieso, wenn sie überrascht, die eingefahrene Spur verlässt, den Blick neu justiert.

Garantiert sind solche Überraschungsmomente bei dem kleinen feinen Theatertreffen Thespis, das am 12. November im Schauspielhaus losgeht. Da öffnen internationale Schauspieler mit ihren Solo-Auftritten den Blick in die Welt – vom Frankreich bis Iran, von Deutschland bis Armenien. Und die Sprache ist plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Hingehen lohnt.

Sehenswert

Rave mit Schiller, Bob Dylans letzter Auftritt, ein Rendezvous mit Fellini oder Heinrich Bölls „Ansichten eines Clowns“ als Pantomime: Beim Monodrama Festival Thespis ist vieles möglich. Vom 12. bis 19. November machen Festivalgründerin Jolanta Sutowicz und ihre Gäste Kiel zum kleinen internationalen Theatertreffpunkt.

Hörenswert

Ein handfestes norddeutsches Original aus Eutin tritt mit Axel Prahl und seinem Inselorchester bei der Konzertreihe Con spirito in Dialog mit den Kieler Philharmonikern und GMD Benjamin Reiners. Außerdem locken das Abschlusskonzert zum Festival neuer Musik in Eckernförde mit dem Ensemble reflexion K – und, wie Christian Strehk passend zum November avisiert, „eine Serie wunderschöner Totenmessen“.

Entdeckenswert

„Seefahrer, gib acht auf die Sirenen, ahoi“: Den 160 Meter langen Schriftzug im Winkeralphabet, der abends vom Ostuferhafen über die Förde grüßt, kennt hier jeder. Jetzt hat der in Kiel geborene, längst global renommierte Künstler Hans Peter Kuhn in der Stadt ein zweites Kunstwerk im öffentlichen Raum angebracht, das fortan im Aufzug zur Fußgängerbrücke in Gaarden leuchtet.

Lesenswert

Matthias Matschke haben sicher viele noch als Gegenüber von Anke Engelke in „Ladykracher“ vor Augen oder weiterhin aus dem festen Stab der „Heute-Show“. Jetzt hat der Schauspieler, der als Pastorensohn in der hessischen Provinz groß wurde, sein Romandebüt „Falschgeld“ vorgelegt. Am Sonntag liest und spricht er im Literaturhaus.

Freizeitwert

Filmregisseur Fatih Akin kennt sich aus mit Straßengangs. Die waren schon im unvergessenen Erstling „Kurz und schmerzlos“ Thema. Mit „Rheingold“ hat der vielfach preisgekrönte Hamburger die Geschichte des Deutschrappers Xatar verfilmt. Der überfiel nicht nur 2009 einen Goldtransporter, sondern spielt auch, seit er neun ist, Klavier. Und Akins Filme sind hier ja sowieso Pflicht.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihre Ruth Bender, Reporterin

