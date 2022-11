Kultur leben - Tipps und Termine am 17. November

Es ist erfreulich viel los in der Kulturszene. Am 18. November hat mit Richard Strauss‘ „Salome“ eine der schillerndsten Opern der Musikgeschichte in Lübeck Premiere. Und das Theater Kiel hat endlich die Bühnenfassung von Goethes Versepos „Reineke Fuchs“ auf die Bretter gebracht. Dazu kommen Konzertprojekte, Kino, Ausstellungen. Tipps finden Sie hier.

am Wochenende geht in Kiel das Phänomen eines kleinen, aber feinen Festivals zu Ende. Da ist die Theaterwelt im Mini-Format bei „Thespis“ zu Gast. Im Monodrama spielt sich alles fokussiert auf eine Person ab. Alles spiegelt sich in der Wortgestaltung, der Mimik und den Gesten eines Darstellers oder einer Darstellerin. Das Faszinierende dabei: Das funktioniert auch dann, wenn man nur die Inhalte des betreffenden Stücks kennt, aber die Sprache gar nicht versteht. Nur Mut also!

Ansonsten steht das Wochenende im Fokus von mehreren interessanten Premieren. In Lübeck kommt am 18. November Strauss‘ wunderbarer schlüpfrig-gruseliger Welterfolg „Salome“ heraus. In Kiel kümmert sich der Kieler Lore und Lay-Theaterfrachter parallel um „Weiber“. Und am Sonnabend und Sonntag ist im Kieler Opernhaus das Weihnachtsmärchen „Pippi Langstrumpf“ erstmals zu sehen. Das stilistische Spektrum ist also weit gefasst.

Sehenswert

Endlich hat es geklappt. Zwei Produktionen im Kieler Schauspielhaus gerieten mehrfach in den Corona-Strudel und mussten zum Teil kurzfristig abgesagt oder monatelang verschoben werden. Jetzt bereiten aber sowohl die Bühnenfassung von Goethes hintersinnigem Versepos „Reineke Fuchs“ als auch die schräge Krimi-Komödie „Außer Kontrolle“ Vergnügen.

Hörenswert

Eine spannende Kammerfassung des „Deutschen Requiem“ von Johannes Brahms, preisgekrönte Pianisten und Kammermusik-Ensembles beleben das Konzertleben in der Region, Superstars in Hamburg und viele weitere Hinweise finden sich auf unserer ausgebauten Veranstaltungsplattform. Sie macht es interessierten Kulturnutzern leichter, sich zum Beispiel für den Besuch von Konzerten inspirieren zu lassen.

Liebenswert

Für mich persönlich üben Puppen im Theater und auf der Comedian-Bühne immer eine ganz besondere Faszination aus. Denn jedes Mal bin ich wieder frappiert, wie gut sie theatralisch wirken. Obwohl ihre Mimik meist auf das Öffnen und Schließen des Mundes beschränkt ist, die Gesten reduziert sind, rechnet sich die Fantasie das aus Stimme und Erscheinung „schön“. Wie einst im Kinderbuch. Sascha Grammel habe ich mal hier mal dort im TV-Programm gestreift. Obwohl ich - sogar in unserer Region - poetischere und im besten Sinne gewitztere Puppenspieler kenne (Marc Schnittger, Jörg Jara, ...), die mit weniger populistischem Haudrauf-Humor agieren, gibt es bei ihm amüsante Bauchredner-Momente. Mein Kollege Thomas Bunjes hat mit ihm vor dem Kieler Auftritt in der Wunderino Arena am 23. November gesprochen.

Wieder reif für die Insel: Bauchredner Sascha Grammel und seine Puppe Josie, die Schildkröte. © Quelle: Agentur Hoanzl

Beachtenswert

Sie wissen nicht, was eine Loutrophore ist? Keine Sorge, die rangiert vermutlich bei Jauch im Bereich der Millionenfrage. Aber sehenswert ansehnlich ist sie allemal. In der Antikensammlung der Kieler Kunsthalle gibt es ein Exemplar, das nicht mehr lange dort zu sehen ist und nicht zu sehen sein darf. Denn es handelt sich um Raubkunst, die auf dubiosen Wegen in die Sammlung gekommen ist. Sie wird nach Italien „restituiert“. Mehr zum aktuellen Kieler Kunstkrimi lesen Sie hier:

Freizeitwert

Kennen Sie das? Man sitzt in Erwartung eines gemütlichen Serien-Abends vor dem modern vernetzten TV-Gerät und irrt ratlos in der Menüführung des gebuchten Streaming-Anbieters herum. So vergehen Zeit und Lust, zappt man schließlich frustiert im dürftigen linearen Angebot herum. Anregungen kann da vielleicht das „Stream-Team“ unserer angeschlossenen RND-Kolleginnen und -Kollegen in Hannover geben. Und alternativ gibt es ja immer das noch ganzheitlichere Filmerlebnis im Kino!

Szene aus "Gefährliche Liebschaften". © Quelle: Dusan Martincek

