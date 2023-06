Kultur leben - Tipps und Termine für Kiel und die Region ab 26. Mai

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Sonne brennt, die Kieler Woche rollt – und das Kieler Kulturleben hat im Endspurt der Saison lauter letzte Chancen im Programm. Aber zurück zu den letzten Chancen und zum Sommer in der Stadt: Wer da nicht eilig zum nächsten Kulturtempel strebt auf der Suche nach Kühlung und Ruhe, der ist selber schuld.

Danach können Sie gern in die Ferien starten. Bis zum Sommertheater „Viel Lärm um nichts“, das am 30. Juni auf dem MFG-5-Gelände Premiere feiert. Zur Kinderoper, die am 15. Juli im Opernhaus Uraufführung hat. Oder zum „Kleinen Prinzen“ der Komödianten, der am 16. Juli in den Rathausinnenhof zurückkehrt. Oder bis zur neuen Saison. Dann steht im Theaterleben alles wieder auf Null.

Sehenswert

Wer den wunderbar dynamischen Tanzabend „Flight of Fancy“ im Ballett Kiel noch nicht gesehen hat, der sollte sich jetzt sputen. Zwei Mal ist der zweiteilige Abend am 23. Juni und 7. Juli im Opernhaus noch zu sehen. Und dabei zeigt sich die Compagnie von Yaroslav Ivanenko einmal mehr als enorm wandlungsfähiges Ensemble. Im ersten Teil, dem von Wubkje Kuindersma eigens entwickelten Stück „Resonance of Dreams“ im meditativen Fluss, danach in der schon 2001 am Nederlands Dans Theater uraufgeführten Choreografie von Johan Inger „Walking Mad“ wild und hochdynamisch. Und Maurice Ravels „Bolero“ hört man dazu noch einmal neu.

Hörenswert

Wenn Ulrich Tukur und seine Rhythmus Boys auftreten, dann sitzen die Anzüge und die Schmalzlocke ebenso. Passendes Outfit für den mitreißenden Tanzorchester-Drive, den die stets perfekt eingespielte Band, verströmt. Nicht ohne immer auch mal aus der Swing-Spur zu geraten und mit Schmackes im treibenden Rock‘n‘Roll zu landen. Cole Porters „Anything Goes“ ging das so 2021, beim Pandemie-Konzert in Strande. Am 25. Juni legen die Rhythmus Boys auf der Krusenkoppel los.

Entdeckenswert

Vor einem halben Jahr stand Arturo Sayan als Schauspieler in der leichtschweren Komödie „Eine Sommernacht“ bei den Komödianten auf der Bühne; jetzt hat der Muthesius-Dozent die erste Kooperation der Kunsthochschule mit dem Privattheater angezettelt und mit Studierenden Pablo Picassos Stück „Wie man Wünsche beim Schwanz packt“ einstudiert. Das Stück schrieb der Künstler 1941 aus der Not des Malverbots. Am 27. , 29. und 30. Juni ist es im Kesselhaus zu sehen.

Lesenswert

Die Kieler-Woche-Lesung der Deutsch-Französischen Gesellschaft ist immer eine Entdeckung. Mit Thomas Flahaut war diesmal eine Stimme aus der jungen französischen Literatur zu hören, die mit einer spannenden, elektronisch befeuerten Performance und einer neuen Variante des „Arbeiterromans“ zu beeindrucken wusste. Wer die Lesung verpasst hat, kann immer noch auf das Buch „Die Sommernächte“ zurückgreifen.

Freizeitwert

Jedes Jahr wird wieder gebangt: Wird es regnen? (Wohl nicht) Kommt der Wind aus der richtigen Richtung? (Schwierig) Und in der richtigen Stärke? (Noch schwieriger) Und von wo hat man den besten Blick auf die Windjammerparade? Möglichst vom Wasser - aber hin muss man, wenn alle Segel gesetzt sind und der Schwarm der Schiffe aus der Förde heraus immer dichter wird.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihre Ruth Bender, Kulturredakteurin

