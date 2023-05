Kultur leben - Tipps und Termine für Kiel und die Region ab 26. Mai

Liebe Leserinnen und Leser,

KI ist ja in aller Munde, die menschengemachte künstliche Intelligenz, die immer schlauer wird, je mehr Mensch ihr von der eigenen Schlauheit ab- und mitgibt. Offenbar in gespannter Erwartung, ob sie uns nicht doch irgendwann übertölpelt. Goethes Zauberlehrling staunte ja auch schon über die Geister, die er rief …“

Der letzte Schrei im Radio: per KI die eigene Stimme klonen. Seltsame Vorstellung, dass dann vielleicht irgendwann Billie Eilish im Reich des Digitalen singt und gar nicht Billie Eilish ist. Oder dass die markante Moderatorinnenstimme nicht mehr übers Mikro ins Ohr gelangt, sondern als ihr eigener Klon. Wie weit der dann dazu die Besonderheiten spontaner Formulierungskunst drauf hat, ist die nächste Frage. Und was das, egal ob Bild, Text oder Ton, für die Urheberrechte von Künstlern und Kulturschaffenden bedeutet, mag man sich kaum vorstellen. Es hat schon lang genug gedauert, bis europaweit eine Regelung für die grenzenlose Vervielfältigung und Verwendung im Netz stand.

Dagegen hilft nur der Live-Besuch von Kulturveranstaltungen. Auf der Bühne mögen einem Abba schon als Hologramme begegnen – im Stadttheater oder auf der Konzertbühne sind es leibhaftige Menschen mitsamt ihren Stimmen. Gut zu wissen.

Sehenswert

Ganz schön knifflig, sich gleichzeitig zwei Jobs zu angeln und sie unfallfrei unter einen Hut zu bringen. In Goldonis turbulenter Komödie versucht das Truffaldino und stolpert damit in ein irrwitzig komisches Verwirrspiel. Und Hauptdarsteller Felix Zimmer, der für den verletzten Christian Kämpfer eingesprungen war, gelingt im Schauspielhaus Kiel mitsamt dem spielfreudigen Ensemble ein rasanter Parforceritt. So zumindest wurde es kolportiert für die zur Premiere urlaubenden Kulturredakteurin. Das macht Lust und Laune auf den Theaterbesuch – und für die Vorstellungen am 25. Und 27. Mai sind noch Restkarten zu haben.

Hörenswert

Erst auf die Prinzeninsel spazieren, dann unter den Sonnenschirm im Schlosscafé und schließlich auf Empfehlung vom kundigen Kollegen Christian Strehk hinüberwechseln in das Kulturforum Schwimmhalle Plön, zum Saitentanz von Geige und Cello. Kein schlechter Plan für den Pfingstsonnabend. Bachs Suiten für Klavier, Duos von Joseph Haydn und mehr Musik von Piazzola, Erwin Schulhoff und Johan Halvorsen stehen am 27. Mai auf dem Programm von Geigerin Anna Göbel und Cellistin Anna Catharina Nimczik.

Liebenswert

Ein Hamster im Kino, ein Huhn am Hochreck - Tiere stehen hoch im Kurs bei Kinderbuchillustratoren und -illustratorinnen. Weil man ihnen allerlei menschliche Eigenschaften andichten kann und sie doch ganz anders bleiben. Jens Rassmus und Eva Muggenthaler, die Illustratoren und nebenbei auch noch Dozenten an der Muthesius Kunsthochschule sind, hat das zu einem spannenden künstlerischen Dialog inspiriert, der mit ihren witzig schrägen Bildern im Bunker D zu sehen ist. Und wie Sie sich sicher schon gedacht haben: Ein Rudel Kinder kann als Begleitung in der Ausstellung nicht schaden.

Lesenswert

Für das kommende lange Wochenende empfiehlt sich ein ordentlicher Lektürevorrat. Und Simone Buchholz sollte unbedingt dabei sein. Wer die zehn Bücher der Serie um die unkonventionelle Hamburger Staatsanwältin Chastity Riley schon kennt, kann getrost zum neuen „Seestück“ der Autorin greifen und mit „Unsterblich sind nur die anderen“ zwischen Faröer und Mystery abtauchen.

Freizeitwert

Sind wir nicht alle ein bisschen Musketier? Mit Degen und Steckenpferd auf dem Weg, die Welt zu retten oder zumindest uns selbst. Und nebenbei möglichst auch noch Spaß zu haben. Hilfestellung dazu gibt es am Jungen Theater im Werftpark mit dem Familienspektakel „Allez les Musketierz!“ für Musketiere aller Alterklassen. Und wer die ausverkaufte Premiere am 27. Mai nicht mitbekommt, der hat am 30. Mai und den ganzen Juni lang noch alle Chancen. Mit Karte und draußen, mal im Werftpark, mal in der Forstbaumschule, im Hiroshima-, Schreven-oder Anscharpark …

Service

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihre Ruth Bender, Kulturredakteurin

