Kultur leben - Tipps und Termine für Kiel und die Region ab 27. Juli

Früher gab es das legendäre Sommerloch. Jene Zeit, in der das Parlament und die Theater ihren Betrieb schlossen und in die Sommerferien reisten. So wie alle anderen auch. Eine Zeit also, in der auch die Hitze von Gender-Debatten, Klimafrust und Wokeness, die ja eh nur so etwas ist wie die vielfach potenzierte Political Correctness der 2000er, erstmal abkühlen könnte. Aber heutzutage gehen im Sommerloch die Kriege einfach weiter, lancieren CDU-Politiker aus dem Urlaub heraus bizarre Sätze, zwirbeln Medien die ohnehin durchgenudelten Diskurse weiter. Und gerade hat der Deutsche Kulturrat auch noch dafür plädiert, die Theatersommerpause abzuschaffen. Kann man machen - aber vielleicht vorher doch noch mal eruieren, wie hoch die Auslastung in den Sommermonaten wohl sein könnte.

Dabei wäre etwas Raum zum Innehalten doch gar nicht schlecht. Nach dem Getöse um Heizungen, den Wucherungen des Populismus und angesichts der allgemeinen Ermattung angesichts der Weltlage überhaupt. In Frankreich, Italien, Skandinavien nimmt man den Sommer ja auch ernst und dehnt die Ferien ellenlang in Richtung September aus.

Laaangweilig, würde mancher vielleicht sagen. Dabei ist gegen Langeweile ja in den Ferien gar nichts einzuwenden – solange sie nicht aussieht wie die Fortsetzung des sonstigen Alltags. Damit Sie zwischendurch auch mal auf andere Gedanken kommen, hier ein paar Tipps fürs Gegenprogramm. Denn die Kultur macht im Sommer sowieso weiter. Mit Literatursommer, Sommertheater, Festival und Co.

Sehenswert

Künstliche Intelligenz ist der Hype der Stunde. In der so poppigen wie staunenswerten Ausstellung von Filip Markiewicz in der Stadtgalerie lässt sich erkunden, wie sie auf das Kunstschaffen Einfluss nimmt. Und sich dabei vom fluffigen Soundtrack des Künstlers davontragen lassen. Donnerstags um 17 Uhr übrigens auch mit kundiger Führung.

Hörenswert

In Kiel und Schleswig-Holstein klingt es gerade aus allen Ecken. Wer beim Schleswig-Holstein Musik Festival mit Polka und Balkanmusik leer ausgeht, findet vielleicht beim Bootshafensommer seinen eigenen Sommersoundtrack. Empfehlenswert erscheint mir vor allem der 28. Juli mit dem Konzert der kalifornischen Folk-Punk-Band Quel Bordel, die mit einem Amerikaner mit ukrainischen Wurzeln und zwei philippinischen Brüdern wahrhaft multikulturell daher kommt. Los geht es um 20.45 Uhr auf der schwimmenden Bühne.

Lesenswert

Die eine füttert Hühner, der andere entdeckt das Halligleben – und die Gedichte von Arne Rautenberg sind sowieso ganzjahrestauglich. Mareike Krügel lebt an der Schlei, Andrea Paluch in Flensburg und Arne Rautenberg in Kiel. Und zusammen haben die drei neue sommertaugliche Bücher vorgelegt. Für Kinder und alle anderen auch.

Beachtenswert

Die Jahresschau der Muthesius Kunsthochschule ging mal wieder viel zu schnell vorbei. Wer sie verpasst hat, kann im Spce zumindest noch einen Eindruck erhaschen. Dort hat der Studiengang Kommunikationsdesign Visionen zur Zukunft des Reisens entwofen. Unter anderem einen Nachtzug, der nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch alle Bequemlichkeiten vorhält. Und im Atelierhaus im Anscharpark läuft die Ausstellung „Toast in der Ferne“ vom Master-Studiengang Medien weiter.

Freizeitwert

Sie wird niemals langweilig, diese Reise über sieben Planeten, auf der der Kleine Prinz so kuriosen Gestalten wie dem rastlosen Laternenanzünder und dem König ohne Untertanen begegnet. Und im Kieler Rathausinnenhof kommt die Inszenierung vom Theater Die Komödianten sehr passend unterm freien Himmel zum Leuchten.





