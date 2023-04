Kultur leben: Tipps und Termine für Kiel und die Region ab 27. März

Kulturtipps. Liebe Leserinnen und Leser,

Die Leipziger Buchmesse kommt mit einem Monat Verspätung – aber sie kommt. Nach drei Jahren Pause, schließlich war der Frühjahrstreff der Buchbranche 2020 das erste Großereignis, das der Corona-Pandemie wegen ausfiel. Aber nachdem der Lesekonsum in den Pandemie-Jahren erstmal anstieg, ist die Stimmung der Buchbranche zum Messestart verhalten. Kleine und mittlere Verlage klagen über den Mangel an Sichtbarkeit, der Umsatz steigt nur langsam.

Und die Lesekompetenz unter Kindern und Jugendlichen bleibt verbesserungswürdig. Gut also, wenn vor Ort eine Institution wie das Literaturhaus in Kiel versucht, Kindern bei den Leserattentreffen Lust aufs Lesen und Drüberreden zu machen. Und die Großen mit Autorenbegegnungen wie mit Ulrike Draesner locken. Die Buchpreis-Nominierte hatte ihren Roman „Die Verwandelten“ schon in Kiel vorgestellt, als die Shortlist für den Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse noch gar nicht bekannt war.

Musical zwischen Rausch und Melodram: „Sunset Boulevard“

Billy Wilders Meisterwerk über den vergessenen Stummfilmstar Norma Desmond, die sich in ihre glorreiche Vergangenheit eingesponnen hat und immer noch vom nächsten großen Film träumt, gab die Vorlage für Andrew Lloyd Webbers vielfach ausgezeichnetes Musical. Am Theater Kiel hat es Regisseurin Adriana Altaras wunderbar rauschhaft in Szene gesetzt. Und die jazzig swingende oder symphonisch lodernde Musik treibt die Geschichte rasant voran. Für die Vorstellung am 28. April sind noch ein paar Karten zu haben.

Schön schräge Entdeckungen: Frequenz Festival für Neue Musik

Die Ohren aufsperren und lauschen, was mit Geräusch, Klängen, Instrumenten und Noten jenseits gängiger Genres zu machen ist – das macht das Frequenz Festival zum herrlich akustischen Abenteuerspielplatz. Schräge Töne sind in der Neuen Musik durchaus erwünscht. Mit dabei sind vom 5. bis 13. Mai in Kiel Jugendliche, die mit dem Musiker Kaj Duncan David per Tablet eine Live-Komposition erschaffen, die dänische Tonkünstlerin SØS Gunver Ryberg und aus Stockholm Studierende und Dozenten des Studiengangs elektroakustische Komposition.

Leipziger Buchpreis-Nominierte machen Leselust

Den Leipziger Buchpreis in der Sparte Belletristik konnte nur eine/einer gewinnen. Spannend aber sind die fünf Nominierten allesamt. Clemens Setz, der einen vergessenen Exzentriker ausgräbt. Dinçer Güçyeter, der sein gar nicht märchenhaftes „Deutschlandmärchen“ erzählt. Ulrike Draesner, die fünf Frauengenerationen zwischen Polen und Deutschland schwingen lässt. Joshua Groß, der ein Kammerspiel am unwirklichen Ort entwirft. Und Angela Steidele, die mit Luise Gottsched eine übersehene Schriftstellerin porträtiert.

„The Whale“: Von Trauer und der Suche nach Vergebung

Nicht nur in den USA melden sich zwar woke Stimmen, die in dem Film einen Fall von „Fat Shaming“ sehen. Aber Darren Aronofsky taucht tiefer in die Seele des Protagonisten und hat die berührende Geschichte eines großen Leidenden zu erzählen, bei der die Statur und die 270 Kilo des Protagonisten zusehends in den Hintergrund geraten. Und Brendan Fraser, der einst als Action-Star durch „Die Mumie“ turnte, gelingt in der Rolle des einsamen und todtraurigen Literaturprofessors Charlie ein eindrucksvolles Comeback. Hollywood war das der Oscar für den besten Hauptdarsteller wert. In Kiel läuft der Film im Studio-Filmtheater.

Hanne Nagel-Axelsens bunt schillernde Fabelwesen im Kunstverein Plön

Sie lebt zwar dicht bei Kiel in Klein-Flintbek - aber wer die schillernde Fabelwelt der Künstlerin Hanne Nagel-Axelsen sehen will, der musste im vergangenen Jahr zur Ausstellung zum 80. Geburtstag nach Husum fahren. Jetzt kann man im Kunstverein Plön auf Entdeckungstour im Werk der Künstlerin mit dänischen Wurzeln, die mit dem Künstler Peter Nagel in Klein-Flintbek lebt und arbeitet.

