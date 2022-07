Kultur leben – Tipps und Termine für Kiel und die Region vom 28. Juli bis 3. August

Liebe Leserinnen und Leser,

heute kann ich Ihnen etwas Besonderes anbieten! Als treue Newsletter-Leserin bzw. Leser haben Sie die Chance, an einem exklusiven Gewinnspiel teilzunehmen. Wir verlosen bis Sonntag, 31. Juli, Tickets für Martin Grubingers Percussionshow, „Star Wars in Concert“ und das SHMF-Abschlusskonzert. Was Sie dafür tun müssen? Uns hier verraten, zu welchem Konzert in der Wunderino-Arena in Kiel Sie gerne mit einer Begleitperson möchten. Schon in der kommenden Woche erfahren Sie, ob Sie unter den glücklichen Gewinnern sind. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg!

Erfolgreich war in den 70er Jahren auch ein Singer/Songwriter namens Gilbert O‘Sullivan. Jetzt hat der 75jährige Ire wieder ein Album veröffentlich. Und eine Erfolgsgeschichte ist sicherlich das Wacken Open Air, das bereits seinen Schatten vorauswirft.

Sehenswert

Seit zehn Jahren gibt es das Atelier Belling 4 bei Struxdorf, gelegen zwischen Schleswig und Süderbrarup. Ebenso lange besteht der Kunstverein „Weltkunst Angeln“, gegründet von Anka Landtau. 32 Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und Dänemark – alle, die jemals bei ihr ausgestellt haben – hat Anka Landtau jetzt zu einer Jubiläumsausstellung mit dem Titel „Selv-Self-Selbst“ eingeladen.

Hörenswert

In den 70ern kannte jeder die Hits von Gilbert O‘Sullivan. Doch irgendwann wurde es stiller um den irischen Musiker, obwohl der immer noch fleißig Platten veröffentlichte. 2018 gelang ihm nach langer Durststrecke wieder eine Chartsplatzierung, und jetzt hat der 75-jährige Singer/Songwriter mit „Driven“ ein Album rausgebracht, das von seiner kompositorischen Klasse zeugt.

Liebenswert

Musikerinnen haben es meist schwerer, sich im Business durchzusetzen, als ihre männlichen Kollegen. Die Journalistin Juliane Streich hat jetzt ein Buch mit „feministischen Musikgeschichten“ herausgegeben, wie es im Untertitel von „These Girls, too“ heißt. In mehr als 100 Texten beleuchten die Autorinnen und Autoren Stars wie Beyoncé, Billie Eilish oder Amy Winehouse, aber auch weniger populäre Musikerinnen wie Gudrun Gut oder Vashti Bunyan.

Beachtenswert

Der diesjährige Porträtkünstler des Schleswig-Holstein Musik Festivals ist ein vielbeschäftigter Mann. Omer Meier Wellber ist Chefdirigent in London, Musikdirektor in Palermo und bald auch in Wien. Das SHMF schätzt der Akkordeonist ganz besonders: „Du kommst zum Schleswig-Holstein Musik Festival, und das ist wie im Kibbuz.“

Freizeitwert

Rain or shine – das Wacken Open Air ist ausverkauft. Und will am ersten Augustwochenende wieder mit voller Wucht loslegen nach zwei kargen Jahren. 75000 Metalheads werden in dem mittlerweile weltberühmten Dorf im Kreis Steinburg erwartet. Headliner sind Judas Priest und Slipknot, deren Album „Vol 3: The Subliminal Verses“ gerade Platz 5 der deutschen Charts geentert hat.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Thomas Bunjes, Reporter

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.