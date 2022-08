Kultur leben - Tipps und Termine fürs Wochenende

Das Schleswig-Holstein Musik Festival geht in die letzte Runde. Hat aber in Kiel noch ein Highlight zu bieten. Mehr Tipps und Termine in unsrem Newsletter.

Golda Schultz übernimmt in „Porgy and Bess“ die Rolle der Clara.

zwar noch nicht der Sommer, aber mit dem Schleswig-Holstein Musik Festival ein sommerliches kulturelles Highlight nähert sich dem Ende. Am Sonnabend steht mit George Gershwins „Porgy and Bess“ das Abschlusskonzert in der Wunderino-Arena in Kiel an. Sie freue sich schon sehr auf die Aufführung - und die Ostsee, verriet die südafrikanische Sopranistin Golda Schultz, die in der Rolle der Clara zu erleben sein wird.

Sehenswert

Die Sommeroper „Carmen“ auf dem Kieler Rathausplatz erwies sich einmal mehr als Publikumsmagnet. Premierengäste bedachten die Inszenierung unter GMD Benjamin Reiners und in der Regie von Daniel Karasek mit rauschendem Beifall. 18000 Zuschauer verfolgten die erste Aufführung der Sommeroper auf dem Rathausplatz und an den elf Public-Viewing-Standorten.

Hörenswert

Die Sopranistin Golda Schultz ist beim Abschlusskonzert des SHMF in der Kieler Wunderino-Arena in der Rolle der Clara in George Gershwins „Porgy and Bess“ zu erleben. Im Interview mit den Kieler Nachrichten spricht sie zuvor über Diversität und ihre Sicht auf die Figur der Clara.

Lesenswert

„Ein Sommer in Niendorf“, der neue Bestseller von Heinz Strunk, zählt dazu oder auch Marie Gamillschegs „Aufruhr der Meerestiere“: Jüngst ist die Longlist für den diesjährigen Deutschen Buchpreis veröffentlich worden. 20 Bücher stehen drauf, ausgewählt aus mehr als 200 Einsendungen.

Beachtenswert

Als erste schwarze Komponistin und eine der noch wenigen weiblichen Preisträgerinnen hat die Britin Hannah Kendall den mit 20000 Euro dotierten Hindemith-Preis 2022 des Schleswig-Holstein Musik Festivals erhalten. Der 1984 in London geborenen Britin geht es um die befreiende „Kreolisierung“ der Musik.

Freizeitwert

Rund um die Kieler Museumsnacht am 26. August gibt es in den Galerien in und um Kiel allerhand künstlerische Vielfalt zu entdecken. Wir haben wieder für Sie einen kleinen Rundgang zusammengestellt.

