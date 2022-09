Kultur leben - Tipps und Termine ab 15. September

Eine Weltpremiere war jüngst in Husum zu erleben, wo zum ersten Mal der Film „Mittagsstunde“ gezeigt wurde. Am 22. September kommt er in die Kinos. Mehr Tipps und Termine hier in unserem Newsletter.

Liebe Leserinnen und Leser,

viele Kulturtermine, die wegen der Corona-Pandemie verschoben wurden, werden jetzt nachgeholt. Aber auch neue Produktionen und Konzerte drängen in den Veranstaltungskalender. Ein reichhaltiges, vielfältiges Angebot steht also bereit für die geneigten Konsumenten kulturellen Genusses. Mögen sie sich, falls nötig, einen Ruck geben.

Sehenswert

„Mittagsstunde“, der neue Film von Lars Jessen nach dem zweiten Roman von Bestseller-Autorin Dörte Hansen, kommt am 22. September in die Kinos. Die Hauptrolle des 47-jährigen Kieler Uni-Dozenten Ingwer, der in sein nordfriesisches Heimatdorf Brinkebüll zurückkehrt, um dort ein Sabbatical zu verbringen, hat Star-Schauspieler Charly Hübner übernommen. In Husum, wo Dörte Hansen lebt, feierte der Film jetzt seine Weltpremiere, bevor er am 22. September bundesweit und auch in Kiel in die Kinos kommt.

Hörenswert

Ozzy Osbourne hat schon so einige Stürme überstanden. Mit seinen 73 Lenzen auf dem Buckel zeigt sich der „Prince of Darkness“ auf seinem jüngsten Album „Patient Number 9″ bemerkenswert gut bei Stimme - unterstützt von einer Riege von Mitmusikern, die mit der Zunge schnalzen lässt. Das gilt übrigens auch für die frischen Alben von Snarky Puppy, Oscar Jerome und Kitty Solaris.

Lesenswert

Seine Romane lassen uns nun schon seit Jahrzehnten wahlweise wohlig erschauern oder bis ins Mark gruseln. Stephen King ist der Meister des literarischen Horrors, aber er kann auch Fantasy. Das bewies der 75-jährige Autor einst schon mit seiner achtbändigen, düsteren Saga „Der Dunkle Turm“ und nun auch in seinem neuen Buch „Fairy Tale“.

Beachtenswert

31 Kinos im Lande, darunter vier aus Kiel, dürfen sich über einen - in diesen harten Zeiten sicher höchst willkommenen - Geldsegen freuen. Einen Hauptpreis erhielt das Studio Filmtheater am Kieler Dreiecksplatz für seine „herausragende Programmarbeit“.

Freizeitwert

Zum Ende des Monats schließt das Polnische Theater Kiel nach 40 Jahren endgültig seine Türen. Einige Male ist bis dahin noch die jüngste und letzte Produktion von Regisseur und Theaterintendant Tadeusz Galia zu sehen: seine Inszenierung von Luca de Beis Monolog „Der Strand“.

Service

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Thomas Bunjes, Reporter

Schön, dass Sie uns lesen!

