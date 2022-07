Kultur leben - Tipps und Termine vom 22. bis 29. Juli

„Can’t we dig it?" fragen (v.li.) Nikola Hansen, Lisa Friedrichs-Dachale, Max Holzer und Annemarie Jessen aus der Bildhauerklasse. Zu zwölft haben sie bei Husum Ackerteile mit Gips ausgegossen und ausgegraben.

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt so die ein oder andere Frage, die Kulturfreunde dieser Tage umtreibt. Und nicht alle haben mit der Pandemie zu tun. Die Documenta zum Beispiel. Alle fünf Jahre eine Wundertüte der Gegenwartskunst, die mit ihrer globalen Ausrichtung immer auch zum Blick über den Tellerrand hinaus anregt.

Und in diesem Jahr ein besonders schwieriger Fall. Oder? Sicher hat das erst verhängte, nun abgebaute (und auch künstlerisch nicht wirklich zwingende) Wandgemälde seine fragwürdigen bis deutlich antisemitischen Aspekte. Und dennoch klingt das lautstarke Bashing der Kasseler Kunstausstellung seltsam falsch in den Ohren. Sind nicht insgesamt an die 1000 Künstler aus aller Herren und Frauen Länder in Kassel vertreten, die alle ihren eigenen Blick auf die Welt haben? Und die neben dem Skandal gar nicht mehr wahrgenommen werden?

Nicht ohne Bewusstsein, so vermutet man, hat man doch mit Ruangrupa eine Kuratorengruppe aus Indonesien gewählt, ein Land, in dem sich die Völker und Religionen mischen, dass aber unzweifelhaft auch islamisch geprägt ist. Dass von dort auch Bilder und Botschaften kommen könnten, die hier erstmal für Reibung sorgen, müsste eigentlich im Vorfeld allgemein klar gewesen sein. Aufregen darf man sich über die Kunst, die dabei herauskommt, trotzdem. Sie in Frage stellen auch.

Nicht aber ohne nach ihren Wurzeln zu fragen, sie in den hier unbekannten Kontext einzuordnen. Schon lange wird über eine Abkehr vom Eurozentrismus gesprochen und von der Öffnung gen Afrika, Asien und anderswo. Auf der Documenta könnte man sich ein Bild davon machen, all das Andere, möglicherweise auch Verstörende inklusive.

Von der Grundidee her übrigens gar nicht mal so anders als hier in Kiel gerade die immer wieder herrlich anregende Jahresausstellung der Muthesius Kunsthochschule.

Entdeckenswert

Eine Rundreise durch verwaiste Gasthöfe in Schleswig-Holstein, eine Skulptur, die mit Gips und Schweiß aus einem Acker bei Husum geschlagen wurde, dazu die neue Theater-AG, die sich Arthur Schnitzlers Reigen vorgenommen hat: Es gibt viel zu sehen bei „Einblick – Ausblick“, der Jahresschau der Studierenden an der Muthesius Kunsthochschule.

Hörenswert

Vom Stegreiforchester bis zu den Vokal-Raketen – das SHMF lockt mit originellen Konzertformaten und Namen. Das Konzertleben im Lande ist damit aber noch lange nicht am Ende: Christian Strehk hat sie vom Orgelsommer in Schleswig bis „Magisches Skandinavien“ in Rendsburg zusammengefasst.

Lesenswert

Kinderbetreuung, Fahrstunden, Kummerkastentante: Zwischen diesen Polen versucht die Protagonistin in Stine Pilgaards Roman „Meter pro Sekunde“, ihren Platz im Leben zu finden. Dass der ausgerechnet in der dänischen Provinz an Jütlands Nordseeküste angesiedelt ist, macht die Sache nicht leichter.

Sehenswert

Seine Strandbilder entstanden zwar hauptsächlich an der niederländischen Nordseeküste – aber das Museum Kunst der Westküste auf Föhr hat einige davon in seiner umfangreichen Sammlung mit Werken von Max Liebermann (1847-1935). Der Maler und Kunstvermittler, dessen Geburtstag sich jüngst zum 175. Mal jährte, ist auch Ausgangspunkt für die aktuelle Schau „Provenienzgeschichten“, die den Besitzverhältnissen der Ölstudie „Wäschetrocknen – die Bleiche“ nachspürt.

Freizeitwert

Natürlich brauchen die Kulturlustigen zwischen Konzert, Kino und Kunstmuseum in diesem Tagen auch mal Abkühlung. Wer dafür die notorisch überfüllten Ostseestrände meiden will, findet bei der Kollegin Beate König spritzige Tipps für das Badevergnügen im See.

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihre Ruth Bender, Reporterin

