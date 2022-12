﻿Kunst-Krimi um antike Vasen in Kieler Sammlung

Die kostbare Loutrophore ist wie drei andere antike Vasen wieder in den Besitz des italienischen Staates übergegangen. Die Klassische Archäologin Prof. Annette Haug, Leiterin der Antikensammlung der Uni Kiel in der Kunsthalle (hier mit dem Gnathia-Krater), hat einen Abdruck anfertigen lassen, über den sie auf die Provenienz-Problematik aufmerksam machen will.

Kiel. Für Olivenöl ist Gianfranco Becchinas exklusives Landgut auf Sizilien eine Top-Adresse. Der Italiener ist überhaupt ein vielseitiger Geschäftsmann. Auch mit dunklen Seiten. So handelte er Ende des vergangenen Jahrtausends mit Kunstobjekten, die er illegal beschaffte. Wie zum Beispiel antiken Vasen, die er von „Tombalroli“, Grabräubern, aus Süditalien bezog. Einen Kunden hatte Becchina auch in Kiel.

Weshalb die Antikensammlung der Universität Kiel 2022 vier wertvolle, offenbar in Apulien ausgegrabene Vasen an die staatlichen Kulturbehörde zurückgeben musste (die nie eine Ausfuhrgenehmigung für die Grabfunde erteilt hatte). Italienische Ermittler hatten die Wege der Vasen verfolgt und waren damit den mafiös anmutenden Geschäften auf die Spur gekommen, die Becchina gemeinsam auch mit seiner deutschen Frau von seiner Galerie Palladion in Basel aus betrieb.

Es waren millionenschwere Geschäfte, die der Kunsthehler auch mit namhaften Häusern wie dem Pariser Louvre oder dem Metropolitan Museum in New York machte. Nach 14 Jahren schloss die italienische Polizei die Akten – was seitdem umfangreiche Rückführungen zur Folge hatte. Während der Becchina sich in die Verjährung retten konnte und, heute über 80-jährig, unbehelligt sein Rentnerdasein zwischen den Olivenbäumen von Castelvetrano genießt.

Archäologin Annette Haug: Vasen-Ankauf war „moralisch höchst problematisch“

Der Kieler Archäologe Prof. Konrad Schauenburg (1921-2011), ein leidenschaftlicher Sammler antiker Vasen, konnte dem Angebot nicht widerstehen, obwohl nicht nur er schon damals wusste, dass „vieles, was in den Kunsthandel kommt, aus dunklen Kanälen stammt“, wie er 2001 selbst gegenüber den Kieler Nachrichten formulierte. Bundesweit war er offenbar der einzige Museumsmann, der sich in den 80er/90er Jahren auf Becchina einließ. „Das war juristisch wohl korrekt, moralisch jedoch höchst problematisch“, formuliert es seine aktuelle Nachfolgerin Prof. Annette Haug (45). In der klassischen Archäologenszene seien die dubiosen Ankäufe seinerzeit schon kritisch diskutiert worden – das führte bis hin zu einem Publikationsbann, den das Deutsche Archäologische Institut (DAI) für seine eigenen Publikumsorgane aussprach. In der Konsequenz veröffentlichte Schauenburg fortan vor allem im Eigendruck.

Rückkehr nach Italien: Auch dieser Glockenkrater mit männlicher Sphinx stammte aus Raubgrabungen in Apulien © Quelle: Ulf Dahl

Die wissenschaftliche Gemeinschaft, stellt die Kieler Wissenschaftspreisträgerin 2019 heute klar, habe schon damals aktiv reagiert. Im Standardwerk „Corpus vasorum antiquorum“ der Bayrischen Akademie der Wissenschaften wurde eine Bearbeitung der unteritalienischen Sammlung aus Kiel wegen der unklaren Provenienz abgelehnt.

Freunde der Antike unterstützten den Ausbau der Sammlung durch Konrad Schauenburg

Die Freunde der Antike als Kieler Förderverein allerdings sahen es offenbar gern, dass Schauenburg den Bereich der unteritalischen griechischen Vasenmalerei zu einer der führenden Sammlungen in Deutschland ausbaute – und gaben auch Geld dafür. Seine ungewöhnlicherweise nicht weiter dokumentierten Ankäufe erwiesen sich als wahre Prunkstücke. Die mit 150 000 Euro von der Kulturstiftung des Landes finanzierte Loutrophore aus dem späten 4. Jahrhundert vor Christus ist bis heute ein Blickfang gleich im ersten Saal der in der Kunsthalle angesiedelten Antikensammlung. Nicht mehr allzu lange – wenn ab Herbst 2023 die Sanierung der Kunsthalle ansteht, geht sie, mittlerweile ohnehin ja nur noch Leihgabe, gemeinsam mit einem viel kleineren Glockenkrater, einem Gnathia-Krater und einer Kanne zurück nach Italien. Mittlerweile wurde mit einem 3-D-Drucker ein Abdruck der edlen Loutrophore gefertigt. Prof. Haug will später über die Replik auf die Problematik der Raubgrabungen eingehen.

Raubgrabungen zerstören historische Kontexte

Denn mit jeder Raubgrabung, sagt die Klassische Archäologin, „werden Kontexte, werden historische Informationen zerstört“. Das Forschungsinteresse habe sich über die Jahre verlagert. Standen früher ästhetische Fragen, die Ikonografie, antike Bildthemen, im Vordergrund, geht es heute verstärkt um historische Fragen, um Fundkontexte. Über in einem Grab kombinierte Gefäßformen etwa ließen sich Rückschlüsse auf rituelle Bedürfnisse oder bestimmte gesellschaftliche Gruppen ziehen. Über Grabformen ließen sich Veränderungen bei den Grabritualen und damit auch in anderen Kulturen nachvollziehen.

Die Provenienz rückte erst im späteren 20. Jahrhundert in den Fokus

Richtig problematisiert worden sei der Provenienzaspekt erst im späteren 20. Jahrhundert. Bis dahin sei, so Haug, weltweit nicht groß nach Herkunft und vorherige Besitzverhältnisse antiker Funde gefragt worden. Museen brüsteten sich gern mit prestigeträchtigen Erwerbungen – all das noch jenseits der Kolonialproblematik, in deren Folge jetzt etwa die Benin-Bronzen nach Afrika zurückgeführt werden. Doch dann wurden Kulturgüter in etlichen Herkunftsländern, wie auch Italien, gesetzlich geschützt, wurde in den 1970er-Jahren eine Unesco-Konvention über „Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“ verabschiedet (in Deutschland allerdings erst 2016 ratifiziert). Raub- und Beutekunst wurden öffentlichkeitswirksam eigentlich erst nach den Schwabinger Gurlitt-Kunstfunden problematisiert. Weshalb auch die Kieler Kunsthalle bereits ein Gemälde nach Russland restituierte.

Für Annette Haug steht außer Frage, dass die Kieler Antikensammlung heute nur noch Gipsabgüsse und keine Originale mehr ankauft, weil die Sammlungsprovenienz in zu vielen Fällen kaum zu klären ist. Aber auch das ist nicht selbstverständlich. Konrad Schauenburgs mittlerweile ebenfalls verstorbene Ehefrau verkaufte nach dessen Tod 2011 noch drei prunkvolle antike Vasen aus seinem Privatbesitz ... an das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe.