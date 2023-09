Zum Abschluss wird zwei Tage lang rund um die Kunst noch mal richtig gefeiert, am Sonntagabend dann schließt die Kunsthalle zu Kiel. Voraussichtlich fünf Jahre wird die Sanierung dauern. Aber die Kunsthalle will währenddessen immer wieder Präsenz zeigen.

Kiel. Das kleine Wörtchen „zu“ im Eigennamen „Kunsthalle zu Kiel“ hat in den nächsten Jahren seine besondere Bedeutung: Ab Montag schließt die Kunsthalle am Düsternbrooker Weg für voraussichtlich fünf Jahre. Davor kann am Wochenende noch einmal kräftig Kunst konsumiert werden, bis am Sonntag um 22 Uhr endgültig Schluss ist. Dann heißt das Motto: „Kunsthalle ZU Kiel macht neu“.