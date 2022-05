Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein für Autorin Dörte Hansen

Ihre erste „Fremdsprache“ Hochdeutsch, so Dörte Hansen, lernte sie in der Schule. In Nordfriesland, wo die erfolgreiche Autorin aufwuchs. Zu Hause wurde Plattdeutsch gesprochen. Dörte Hansen, die in Husum lebt, kennt das Dorfleben, beschreibt es in ihren Büchern plastisch – und preiswürdig.

Thomas Bunjes WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket