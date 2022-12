﻿Mit der „Dressed App“ im historischen Kleiderschrank stöbern

Sie können schon ziemlich cool aussehen, die Kleider vergangener Tage. Und sie haben viel zu erzählen. In der jetzt an der Landesbibliothek entwickelten „Dressed App“ können Nutzerinnen und Nutzer am Smartphone die modischen Welten der Vergangenheit quasi am eigenen Leib entdecken.

Kiel. Ein bisschen ist es, als wenn man bei den Großeltern auf dem Dachboden in den Kleiderschrank steigt und sich, plötzlich umgeben von abgelegten Anzügen, Jacken, Kleidern, in einer anderen Zeit wiederfindet. Bloß, dass es in der „Dressed App“, die seit dem vergangenen Frühjahr an der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek (SHLB) entwickelt und jetzt ebendort präsentiert wurde, weder nach Mottenkugeln riecht noch Spinnweben herumhängen. Ein paar Klicks, und die Betrachterin wird per App zur virtuellen Anziehpuppe, probiert den Zylinder vom Vierländer Landmann, schlüpft in Rock und Haube einer Helgoländer Fischersfrau.

50 Trachten lassen sich so in der neuen App anprobieren, von der Probstei bis Nordfriesland sind alle Regionen des Landes vertreten. Nach Wahl tauchen sie auf, Bauern und Amtsleute, Dienstmädchen und Gutsherrinnen. Grundlage für die Anwendung sind Grafiken und Zeichnungen aus dem reichhaltigen Bestand der Landesbibliothek, die die Vielfalt der Volkstrachten Schleswig-Holsteins dokumentieren.

Dressed App ist Teil des Digitalisierungsprogramm der Landesbibliothek

Und die Digital-Designer Deborah und Dennis Reinmüller haben das Material zum „virtuellen historischen Kleiderschrank“ ausgestaltet. Teils animiert mit beweglichen Mündern, einer strickenden Hilfe-Funktion und anderen Spielelementen, aber auch mit einiger Hintergrund-Info. Ein Spiel, so unterhaltsam wie informativ. Und Teil des kulturellen Digitalisierungsprogramms der Landesbibliothek.

Ronja Erhardt, Kunsthistorikerin und Ethnologin aus Düsseldorf und Initiatorin des digitalen Kleiderschranks, hat die Trachtenabbildungen 2021 beim Kieler Hackaton „Coding da Vinci“ entdeckt. „Ich wollte die sofort anziehen und fand es schade, dass sie nur Papier waren“, sagt sie, „die waren einfach cool.“ Jane-Austen-Verfilmungen fallen einem dazu ein, der Serienklassiker „Game of Thrones“ oder die opulenten Kostüme in „Bridgerton“. Auch Ronja Erhardt hat sofort an Historien- und Kostümfilme gedacht: „Ich fand es gut, das zugänglich zu machen.“

Auf Instagram entstand dann eine schnelle erste Version. Und zusammen mit Julia Buchholz, damals Leiterin der Landesgeschichtlichen Sammlung der SHLB, wurde daraus zu Beginn des Jahres ein vom Bund im Rahmen von „Neustart Kultur“ großzügig gefördertes Projekt.

Im virtuellen Kleiderschrank werden Trachten lebendig

Das hat nun Lea Eckert von der Landesbibliothek mit Ronja Erhardt und Deborah Reinmüller zu Ende geführt. „Wir haben versucht, ein flächendeckendes Bild zu zeigen“, so Eckert über die Auswahl der Trachten, „und die Kleider in der virtuellen Welt lebendig und tragbar zu machen.“ Verdienstvoll auch, weil die Trachten oder Uniformen, von denen die Landesbibliothek einen ansehnlichen Bestand beherbergt, empfindliche Museumsstücke sind, die es mottensicher und wohltemperiert aufzubewahren gilt. „Mit der App machen wir sie sichtbar“, sagt auch Landesbibliotheksleiter Martin Lätzel und verweist dazu auf die für die historische und landeskundliche Forschung wichtige digitale Inventarisierung.

Blick in die App, über die Markierungen im Bild lassen sich Detailinformationen abrufen.

Aspekte, die nebenbei auch den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund überzeugen. „Trachten erzählen Landesgeschichte“, sagt Präsident Peter Stoltenberg und lobt ebenfalls die Möglichkeiten für die Wissenschaft. Und im besten Fall hofft er, dass auf diesem Weg vielleicht auch Kinder und Jugendliche einen Zugang zum Thema Trachten entwickeln: „Denn da fehlt entschieden der Nachwuchs.“

In der App lassen sich modische Details entdecken, die auf regionale Unterschiede, auf Stand oder Beruf verweisen. Und dazu der passende Hintergrund erkunden. „Das ist ja das Spannende“, sagt Ronja Erhardt, „jedes dieser Kleidungsstücke ist ein eigenes Zeichensystem, das etwas über Träger oder Trägerin erzählt.“ Es geht also um Kleidungscodes – und die gibt es auch in der Mode der Gegenwart.

Angelegt ist die Dressed App übrigens nicht als reine Datenbank, sondern als Open Source, also als offene Schnittstelle. So können andere Bibliotheken oder Museen mit ihren Beständen ebenfalls andocken, das System erweitern. „In erster Linie sehen wir die App als Spiel“, sagt Lea Eckert, „aber wenn man beim Rumspielen auch noch etwas lernt – dann ist es doch umso besser.“