﻿Landesjugendchor SH unter Lea Vosgerau als Klimaschutz-Botschafter in der Pauluskirche Kiel

Polizei setzte Pfefferspray ein

Nachdem ein betrunkener Mann in Russee Polizisten mit einem Messer bedroht haben soll, wurde er am Sonnabendabend, 28. Mai, mit auf die Wache genommen. Zuvor informierten Zeugen die Polizei, da der Mann in seiner Wohnung randaliert haben soll.