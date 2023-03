Kulturhaus für Schleswig: Jetzt ist die Finanzierung rund

Kiel/Schleswig. Die Verabredung steht: Silvester 2025 wird mit großem Theater im neuen Kulturhaus Schleswig gefeiert. Die Finanzierung des multifunktional angelegten Theaterbaus ist gesichert, ab 2024 werden Steine gelegt, freute sich am Donnerstag Bürgermeister Stephan Dose.

Zuvor hatten ihm Kulturministerin Karin Prien und Finanzministerin Monika Heinold am Rande der Landtagssitzung einen Letter of Intent (LoI) übergeben, in dem eine Aufstockung des Landesanteils um zwei auf nunmehr 7,5 Millionen Euro festgeschrieben wird. Damit will das Land vor allem die Arbeit des Landestheaters fördern, das in Schleswig seit bald zwölf Jahren im Slesvighus gastiert, nachdem das Stadttheater am Lollfuß wegen Baufälligkeit geschlossen wurde.

Ein neues Kulturhaus in einem neuen Stadtteil

Ute Lemm, Generalintendantin und Geschäftsführerin, freute sich über diese Wertschätzung für Ihr Haus und die Kultur im allgemeinen. Wenn das Landestheater 2024 sein 50-jähriges Jubiläum feiert, wird auf dem Gelände „Auf der Freiheit“ bereits gebaut – mit der Perspektive, dass aus der Noch-Randlage ein neuer, attraktiver Stadtteil am Wasser entsteht.

Es war vor allem in der Stadt selbst ein anstrengendes Ringen um das Wo und Wie, bis es endlich zum gemeinsamen Schulterschluss von Stadt, Landkreis, kommunaler Familie und dem Land Schleswig-Holstein kam.

Kosten stiegen von 9,5 auf 26,8 Millionen Euro

Die Kosten für das Projekt nach dem spannenden Siegerentwurf von ppp Architekten + Stadtplaner Lübeck wuchsen über die Jahre von ursprünglich 9,5 auf nun rund 26,8 Millionen Euro – was nicht nur den Baukostensteigerungen, sondern der Entscheidung für einen multifunktionalen Kulturbau statt eines reinen Theatersaals mit Orchestergraben auch einem Paradigmenwechsel geschuldet ist.

Finanzministerin Monika Heinold, die gerade erst vor zehn Tagen Impuls-Mittel für die Sanierung der Kunsthalle zum Kiel bereit gestellt hatte, sprach am Donnerstag von einem „guten Tag für unser Kulturland Schleswig-Holstein“ und bei Impuls von einem „Game Changer, mit dem wir unser Land planmäßig und verlässlich sanieren und modernisieren“.

Kulturministerin Karin Prien betonte, „gerade in der Pandemie haben wir gemerkt, wie wichtig kulturelle Begegnungsräume sind. Die Förderung trägt der großen Bedeutung des Landestheaters für die kulturelle Grundversorgung in der Region Rechnung.“ Dass das Projekt auch Strahlkraft darüber hinaus haben dürfte, war am Donnerstag nicht zuletzt aus vielen strahlenden Gesichtern abzulesen.