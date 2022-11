Landesmusikrat: Mandoline ist das Instrument des Jahres 2023

Lotte in der Kieler Pumpe: Mit einer großen Portion Gefühl

Rund 650 Fans schwelgten in der Kieler Pumpe im Emo-Pop von Lotte und Band. Die Singer-Songwriterin tauchte ihr Publikum in ein Wechselbad der Gefühle aus zarten, traurigen Balladen und tanzbaren Uptempo-Nummern. Und am Schluss sang Lotte ganz allein ein Lied, das es eigentlich nicht gebe.