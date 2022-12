﻿Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ neu am Landestheater SH

Flensburg. Genderneutral hocken die berühmten Geschwister in trostloser Plattenbau-Öde zwischen Umzugskartons vor der Glotze. Die Fernbedienung hat den Geist aufgegeben und für neue Batterien ist in diesem Hartz-IV-Haushalt garantiert kein Geld übrig. Das Herumtollen geht auch noch gründlich schief. Und auf ihre dicken Pullis – nicht nur gegen die soziale Kälte – haben sich Hänsel und Gretel ein dickes „H“ und ein „G“ geschmiert, damit man sie halbwegs auseinanderhalten kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bloß keine Klischees!“, haben sich Tristan Braun (Regie) und Christian Blechschmidt (Ausstattung) offenbar für die Neuproduktion von Engelbert Humperdincks Märchenoper zur Devise gemacht. Und so schaffen sie halt neue. Der Vater poltert (Kai-Moritz von Blanckenburg) eher raubeinig als besoffen. Die Mutter wandelt sich im Traum zur pinksüchtigen Zuckerfee-Hexe, was Eva Schneidereit stimmlich wie darstellerisch zum kreischenden Vergnügen macht.

Ein bisschen Angst darf sein: Hänsel und Gretel im pubertären Selbstfindungsprozess

Hänsel und Gretel, da ist man sich nicht ganz sicher, kommen hier als pubertierende Opfer und potenzielle Täter in Frage. Auf ihrem Selbstfindungstrip sind sie mit ihren eigenen, mal süßen, mal abstoßend futuristischen Alpträumen konfrontiert. Ein bisschen Angst darf sein. Weiße Scifi-Gestalten vom anderen Stern ersetzen die Engel, denn die sind bekanntlich out. Mama Hexe wird aber noch ganz konventionell ins Ofenloch entsorgt. So viel Befreiung vom Ödipus-Komplex muss wohl doch noch sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Ganze wirkt etwas unscharf unentschlossen modernisiert. Da war Jan-Richard Kehl 2006 am Landestheater provokanter vorgegangen. So vermisst man sowohl mehr Interpretationshaltung als auch optisch betörenden Märchenzauber. Dafür lässt sich bestens auch nach Weihnachten noch darüber diskutieren. Das Publikum zeigt sich in der gut besuchten zweiten Aufführung zudem begeistert, auch wenn in der Pause noch genörgelt wird.

Märchenoper am Landestheater in Flensburg und Rendsburg: Solisten zum Hinhören, Gretel vorneweg

Wunderbar funkelnd gestaltet die britisch-japanische Sopranistin Camilla Saba Davies die Gretel-Partie. In der Textartikulation ist sie vorbildlich, dem zart singenden Sand- und Taumännchen (Mayumi Sawada, Sopran) deutlich überlegen. Und die Israelin Hagar Sharvit lässt zwar als Hänsel an ihrer Seite allerletzte Präzision vermissen, hält aber mit ihrem allemal reizvollen Mezzo den passend androgynen Sound parat.

Lesen Sie auch

Flensburgs 40-jähriger Generalmusikdirektor Ingo Martin Stadtmüller hat mit den SH-Sinfonikern einen vitalen Ritt durch die durchaus hakelige Partitur einstudiert. Nach ein paar Wackelkontakten in Ouvertüre und Erstem Bild läuft im zweistündigen Abend alles wie am Schnürchen. Allenfalls fehlt es im Sog der Richard-Wagner-Tradition ein wenig an Mischklangzauber und der nötigen Ruhe zum verzögerten Auskosten schöner Übergänge. Aber ein „Kinderstubenweihfestspiel“, als das „Hänsel und Gretel“ gerne verspottet wurde, ist ja diesmal sowieso nicht so richtig daraus geworden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Termine am Landestheater SH am 26. Dezember, 6. und 31. Januar sowie 11. und 21. Februar in Flensburg; am 29. Dezember und 15. Januar in Rendsburg. www.sh-landestheater.de und Tel. 04331 / 23 447.