﻿Finja Jens inszenierte am Landestheater „Kein Schiff wird kommen“ von Nis-Momme Stockmann

Ein Autor aus Berlin soll ein Stück über die Wende 1989 schreiben, doch er ist zu jung, um sich an die Zeit zu erinnern. Er erhofft sich Hilfe von seinem Vater auf Föhr – vergebens. Begeisterten Applaus gab es in den Rendsburger Kammerspielen für „Kein Schiff wird kommen“ von Nis-Momme Stockmann, eindringlich inszeniert von Finja Jens.

Zwischen Verzweiflung und Getriebenheit: Steven Ricardo Scholz in „Kein Schiff wird kommen“ am Landestheater.

Rendsburg. Die kleine Bühne ist seltsam abgehängt, ein bisschen erinnert die Vorhangkonstruktion an die Trennwand zwischen den Betten auf einer Intensivstation (Bühne: Vinzenz Hegemann). Aus dem Off hört man die Stimme eines jungen Mannes. Seit sieben Jahren lebt er als Theaterautor in Berlin, jetzt reist er erstmals zurück in die Heimat – auf die Insel. „Fünfundvierzig Minuten Fähr-Fahrt nach Föhr“:

Schon in der Alliteration, wie ausgespuckt im langen Anfangsmonolog gesprochen, schwingt sein Widerwille mit. Alles auf der Insel erscheint ihm eng und grau, angefangen mit dem routinierten Begrüßungsritual des Vaters, bis hin zu den unbeholfenen Dialogen ums Essen – am Ende gibt es doch immer Pizza.

Trotz all dieser Vorbehalte zieht es den Namenlosen auf die Insel zurück, denn er braucht die Hilfe seines Vaters: Er soll ein Stück schreiben über die Wende 1989 – ein Jahr, an das er sich im Grunde nicht erinnern kann, denn damals war er knapp drei Jahre alt.

Ein atmosphärisch dichter Text von Nis-Momme Stockmann

„Kein Schiff wird kommen“ heißt das bemerkenswerte Schauspiel von Nis-Momme Stockmann, geboren 1981 auf Föhr. Finja Jens hat es für die Kammerspiele des Landestheaters inszeniert. Ihre eindringliche Arbeit, die beim Rendsburger Premierenpublikum große Zustimmung fand, greift die atmosphärische Dichte des Textes auf.

Im Zentrum des Drei-Personen-Stückes steht der junge Rückkehrer – eine zerrissene Figur, besoffen von seinem beruflichen Erfolg und seiner scheinbaren Bedeutsamkeit einerseits und gestresst von dem Erfolgsdruck andererseits. Steven Ricardo Scholz geht in seiner Rolle auf. Als Erzähler und Akteur wechselt er souverän zwischen den Zeitebenen, ist hitzköpfig als aufmüpfiger Sohn und arrogant als Jungautor, dessen Getriebenheit in Momenten schonungsloser Selbstbetrachtung mit Händen greifbar wird. Genauso wie die Verzweiflung angesichts fehlender Ideen, die in Schreibtischflucht und ausgiebigem Bierkonsum mündet.

„Kein Schiff wird kommen“: Die Suche nach einer lange verdrängten Wahrheit

Doch im Grunde geht es in dem von Stockmann so packend konstruierten Spiel nicht wirklich um die politische Wende von 1989, nicht um die Mauer, die damals fiel. Das eigentliche Thema ist die Mauer zwischen Vater und Sohn und die Suche nach einer lang verdrängten Wahrheit, bei der der Vater die Schlüsselfigur ist. Reiner Schleberger zeigt ihn als hilflosen Kumpeltypen mit schlaff herabbaumelnden Händen, die den Sohn so gerne liebevoll packen würden, wenn der ihm nur nicht immer wieder die kalte Schulter zeigen würde.

Was die beiden verbindet, ist die Vergangenheit – die Krankheit der Mutter, die im Wendejahr starb. Friederike Pasch wechselt zwischen der realen Figur und einer Art Gedankenwesen, das den erwachsenen Sohn bei seinen Zweifeln im Ringen um seinen beruflichen Erfolg begleitet. Schon zu Beginn des Stückes sieht man sie im Schattenspiel hinter dem Vorhang mit ihrem Mann: verliebt tanzend und turtelnd – bis zum abrupten Zusammenbruch.

Merkwürdig still ist diese Szene als Rückschau auf bessere Tage, die nicht wiederkommen. Für immer verloren wie andere schöne Momente, mit denen der Sohn im Laufe des Spiels hadert, weil er sie nicht festhalten kann. Applaus mit Kloß im Hals.

Nächste Aufführungen: 30.3. Heide, 20 Uhr; 2.4. Schleswig, 16 Uhr; 13.4. Rendsburg, 19.30 Uhr; 21.4. Schleswig, 19.30 Uhr; 29.4. Rendsburg, 19.30 Uhr. Karten: www.sh-landestheater.de