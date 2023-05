﻿Die lustigen Nibelungen: Oscar-Straus-Operette als Travestie-Show am Landestheater SH

Flensburg. „So war’s bei den Germanen seit Alters Brauch! So war’s bei unseren Ahnen –und wir tun’s auch ...“: Kornelia Repschläger, regieführende Opernchefin am Landestheater Schleswig-Holstein, nimmt das Wir wörtlich. Sie verschiebt die köstliche Operetten-Parodie von Sagen-Mythos und Richard-Wagner-Pathos in Oscar Straus’ frivoler Burleske „Die lustigen Nibelungen“ von 1904 amüsant in ein grell überzeichnetes Heute.

Auf der Drehbühne haben ihr Olaf Grambow (Bühne) und Ralf Christmann (Kostüme) ein von Touristen, chinesischen Investoren, Putzkräften und Hempels-Verkäufern heimgesuchtes Heldenmuseum gebastelt, dessen Ausstellungsstücke herrlich grässlich zu einer Art Sitcom erwachen.

Die lustigen Nibelungen: Waschlappen Gunther und Vokuhila-Held Siegfried am Landestheater SH

Der Waschlappen König Gunther, hinreißend weinerlich von Rastislav Lalinsky als Dr. Rajesh „Raj“ Koothrappali (aus „The Big Bang Theorie“) persifliert und vom gestelzten Upper-Class-Elternpaar Ute und Dankwart (Sarah Kuffner und Timo Hannig) klein gehalten, hat jedenfalls allen Grund dazu, sich vor dem Duell mit der fruchteinflößenden Domina Brunhild (Sonja Grätzel) zu fürchten.

Sehr schön trifft auch Robin Neck den simpel gestrickten Helden Siegfried. Mit Tenor-Schmelz und -Schmalz, Vokuhila-Frisur, Goldkettchen-Outfit und Muckibudengehabe wird er zum Evel-Knievel-Dreh- und Angelpunkt – zwischen widerwilliger Diensttreue und Gangsta-Verrat. „Von vorne, von vorne, da ist er ganz von Horne ... von hinten, von hinten, kann man ihn überwinden, von hinten ist er schwach“, findet deshalb Krimhild sagenhaft rasch heraus, um die Notwendigkeiten der Handlung voranzutreiben, denn: „Es ist noch keiner unsterblich geworden, der nicht vorher gestorben ist ...“

Fantasy und Pseudohelden: Die Nibelungen-Show bietet einen abwechslungsreichen Abend voller Travestie-Höhepunkte. © Quelle: Henrik Matzen

Während Malgorzata Roclawska als freche Göre Krimhild gemeingefährlich verführerisch die Soprantöne funkeln lässt, soll den Mord am vermeintlich Rheingold-reichen Erblasser Siegfried natürlich der olle Haudegen Hagen besorgen. Wozu ist er sonst mit lauter Orden behängt? Kai-Moritz von Blanckenburg ist mit donnernder Kasernenhofstimme dafür wieder mal ideal besetzt. Denn wie heißt es so schön: „Wer nicht brüllt und schreit, der hat zu wenig Schneid“.

Landestheater SH: Nibelungen-Operette mit viel Spaß am höheren Blödsinn und musikalischer Travestie

Flensburgs GMD Ingo Martin Stadtmüller sorgt in den Walzern, Märschen und Polkas aus der Wiener „Silber-Epoche“ der Operette mit den auffällig putzmunteren SH-Sinfonikern und dem Opernchor für Energieschübe und genüsslich ausgekostete Wagner-Anklänge. Kein Wunder, dass sich an so viel Unernst und Germanenkult-Veräppelung unsere Altvorderen im Wilhelminismus und erst recht die wenig humorbegabten Nazis rieben – bis hin zu Zensur und Verbot.

So ist von einem wahnwitzig durchgeknallten, vor allem nach der Pause kurzweiligen Travestie-Abend zu berichten, der das Premierenpublikum in Hochstimmung versetzte. Die Wirkung ließe sich wohl nur noch steigern, wenn – trotz allseits guter Aussprache und Mikroport-Verstärkung der Stimmen – Übertitel den pfiffig frechen Rideamus-Text noch nachvollziehbarer verständlich machen würden.

Weitere Termine am Landestheater SH am 12. Mai in der Stadthalle Neumünster, am 14. und 20. Mai, 14. und 30. Juni sowie am 6. Juli im Stadttheater Flensburg, am 6. und 11. Juni sowie 2. und 8. Juli im Stadttheater Rendsburg. Tickets über www.landestheater-sh.de oder Tel. 04321 / 9423316 (Neumünster), 0461 / 23388 (Flensburg) oder 04331 / 23447 (Rendsburg).