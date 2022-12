﻿Büchner-Preisträgerin in Kiel: Emine Sevgi Özdamar besucht Kunsthochschule

Sie mag das: Worte entdecken in fremden Sprachen, ihnen nachschmecken und sie in den eigenen Wortschatz einfließen lassen. Davon lebt die Literatur von Emine Sevgi Özdamar, auch in ihrem Monumentalwerk „Ein von Schatten begrenzter Raum“. Daraus las die aktuelle Büchner-Preisträgerin im Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule in Kiel.

Kiel. Das Wortesuchen und Sammeln hat nicht aufgehört mit den Jahren. Das liest man aus dem 2021 erschienenen Buch „Ein von Schatten begrenzter Raum“, in dem Emine Sevgi Özdamar versucht hat, ein ganzes, ihr eigenes Lebensuniversum zu fassen. Von den Krähen in Istanbul über eine Telefonzelle in Paris, das Fahrradfahren und Feiern in Berlin bis zu den lebenslangen Gesprächen mit Edith Piaf und ihren Chansons.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das spürt man aber auch bei ihrem Auftritt im Kesselhaus der Kieler Muthesius Kunsthochschule. Fast schüchtern wirkt die Büchner-Preisträgerin, wie sie da sitzt – eine kleine, etwas gebeugte Frau mit starker Präsenz, in einen großen Parka gehüllt, der mit Applikationen und Schriftzügen so sehr Statement ist und Schutzraum, dass sich Muthesius-Präsident Arne Zerbst spontan auch so eine Schutz bietende Jacke wünscht. Und selbst im Ausschnitt, den die Schriftstellerin aus ihrem Buch liest, kommt so ein Satz vor: „Die Jacke sah aus, als wenn sie auf ihn aufpasste.“

Man bleibt hängen an Emine Sevgi Özdamars Poesie

Zu Özdamar spricht alles, und oft klingt es, als bräuchte die Sprache die Menschen gar nicht, um zu sprechen. Wie abgelöst wirken ihre Sätze zuweilen, unmittelbar aus dem Raum heraus, als spräche die Beobachtung sich selbst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

An ihrer unverhofften Poesie bleibt man hängen, spürt das Fragile wie das Haltbare der Worte – und wie sich die 75-Jährige das Leben, die Wirklichkeit ertastet. Auch im vorsichtigen Gespräch zur Lesung ist das so. Da taucht Özdamar in ihren ureigenen Erinnerungsraum ein, in die Zeit, als ihr der Militärputsch 1971 die Zukunft in der Türkei zerstörte und sie 1976 nach Berlin kam. Wegen Bertolt Brecht. Eine junge Schauspielerin, die im Westen lebte, im Osten ins Berliner Ensemble ging und an der Volksbühne mit Benno Besson Theater machte.

Wo die Büchner-Preisträgerin Özdamar Heimat findet

„In den Siebzigern war in Berlin jeder fremd“, sinniert sie. „Da kamen auch viele Deutsche aus anderen Teilen des Landes, weil sie einfach in dieser Stadt leben wollten, ohne Karriereplan.“ Und plötzlich wird Vergangenheit spürbar, ein Lebensgefühl, als die junge Emine Sevgi Özdamar nicht nur in einer Kommune, sondern auch in einem intellektuellen Netzwerk lebte, mit Thomas Brasch und Besson, Ruth Berghaus und Claus Peymann.

Noch immer wirkt sie wie auf der Suche nach ihrer „Mutterzunge“, die sie im gleichnamigen Erstling verloren glaubt. Dafür bekam sie 1991 den Bachmann-Preis. „Früher dachte ich, Heimat ist zu Hause“, sagt sie. Wo die Eltern waren und die Großmutter. Wo sie nach der Schauspielschule mit den Freundinnen zum Schwimmen ging. „Wenn man einmal weggegangen ist, dann kommt man in keinem neuen Land mehr an“, fährt sie fort. „Aber man kann in der Kunst gut wohnen.“ Und in der Sprache auch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Emine Sevgi Özdamar: Ein von Schatten begrenzter Raum. Suhrkamp, 764 Seiten, 28 Euro