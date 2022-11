﻿Eine neue Lichtinstallation von Hans Peter Kuhn an der Hörn

Allabendlich grüßt er vom Ostufer herüber, der 160 Meter lange Schriftzug im Winkeralphabet der Seefahrt. 2012 hat Hans Peter Kuhn die weithin sichtbare Lichtinstallation dort realisiert. Jetzt der international renommierte Lichtkünstler und gebürtige Kieler an der Hörn eine zweite Arbeit installiert.

„Obenauf, mittenmang, untendurch“: Die neue Installation von Hans Peter Kuhn leuchtet am Aufzug der Gaardener Brücke.

Kiel. So erscheint es nur folgerichtig, dass Kuhn 2023 ein drittes Kunstwerk in Kiel realisieren wird. „Am Geomar“, erzählt er und findet es amüsant, dass in dem anonymen Wettbewerb zur Kunst am Bau nun ausgerechnet ein aus Kiel stammender Künstler zum Zuge kommt.

Dass Hans Peter Kuhn, der in Berlin und im japanischen Amino lebt, immer mal wieder in seine Geburtsstadt zurückkehrt, hat auch mit der gemeinsamen Wellenlänge zu tun. „Man vergisst nicht, wo man herkommt“, sagt er, lobt die Offenheit, die er schon 2012, als „Seefahrer …“ installiert wurde, in der Stadt und im Rathaus erfahren hat. Und freut sich hörbar, „dass mein Humor hier verstanden wird“.

2023 kommt das dritte Kuhn-Kunstwerk nach Kiel

Kuhn sucht solche Orte, die unfertig sind und widerständig. Die Kunst soll nicht als Dekoration wirken, eher als Kommentar zu den Leerstellen. Auch deshalb hat er auf Farbeffekte, die ihm oft als beliebig erscheinen, verzichtet. „Im Weiß stecken ohnehin alle Farben drin“, sagt er, „das macht die Aussage deutlicher.“ Dazu kommt die Qualität der LED-Leuchten: „Das Licht ist mir etwas zu kalt, da fehlen einige Sequenzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich, erzählt Kuhn, habe er über eine künstlerische Intervention an der Klappbrücke nachgedacht – aber die erschien ihm dann zu poliert, zu glatt in ihrer Anmutung. Ganz anders ein paar Meter weiter auf der Gaardener Seite die abgebrochene Brücke, die – so war zu hören – nun auch fertiggestellt werden soll.

Lesen Sie auch

„Licht ist das, was Leben möglich macht“, erklärt Hans Peter Kuhn, der einst als Klangkünstler begann und in den Neunzigerjahren mit Theatermachern wie Peter Zadek und Robert Wilson arbeitete, 1993 mit Wilson den Goldenen Löwen der Venedig-Biennale erhielt. Und er mag die Idee, dass man hier ebenso wie beim Ton im Theater den Stecker ziehen kann – er hat es nicht so mit Ewigkeitswerten, wie er sagt.

Hans Peter Kuhn sucht die widerständigen Orte

Auch dem Kunstbeirat der Stadt gefiel der humorige Ansatz ebenso wie die minimalistische Formensprache der Installation, so der Vorsitzende und Stadtgalerie-Direktor Peter Kruska: „Das ist eine leise, stille Kunst, die subtil auf verschiedene Aspekte des Lebens verweist.“ Außerdem freut er sich über den tatkräftigen Einsatz der Kieler Aufzugfirma Rudolf Prey, die auch die Platten mit den Schriftzügen installiert hat. Auch deshalb kam man mit einem Etat von 25.000 Euro aus. Und Kulturdezernentin Renate Treutel lobt die Lichtinstallation als „tollen Hingucker“.

„Das sind Zustände, denen alle Menschen begegnen“, erklärt der Künstler schmunzelnd den Titel „… im Leben angekommen“. „Und den Aufzug sehe ich als Synonym für das Auf und Ab des Lebens: Mal war man obenauf, dann mitten im Bau und schließlich ein bisschen steckengeblieben.“ Es geht ihm um einfache Bilder, den großen Überbau hat Kuhn nicht nötig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Worte hat der Künstler im Fahrstuhl an der Brücke installieren lassen: „Obenauf, mittenmang, untendurch“. Humorig knapp, klar und verrätselt zugleich, strahlen sie in ordentlicher Schreibschrift, LED-beleuchtet und über Eck im Gehäuse angebracht, in die Nacht. Und hauchen dem doch eher unwirtlichen Platz Leben ein.

Kuhn sieht Auf und Ab des Lebens in der Lichtinstallation gespiegelt

Jetzt hat der gebürtige Kieler der Stadt eine zweite Arbeit beschert, die fortan auf der Gaardener Seite der Hörn Licht ins nächtliche Dunkel an der unvollendeten Fußgängerbrücke bringt. Nicht geplant, aber passend zum 70. Geburtstag, den Kuhn in diesem Jahr feiert, wurde das Kunstwerk jetzt eingeweiht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er nimmt die Dinge mit seiner Kunst gern „ein bisschen auf die Schippe“: Hans Peter Kuhn, renommierter Klang- und Lichtkünstler und Schöpfer des im Winkeralphabet entworfenen Warnrufs an die Seefahrer, das abends, wenn es dunkel wird, vom Ostuferhafen herübergrüßt: „Seefahrer, denk an die Sirenen, ahoi“.