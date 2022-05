Literaturhaus Kiel: Autorin Karosh Taha über Erzählen und Sichtweisen

Mit ihrem schillernden Erstling „Beschreibung einer Krabbenwanderung“ war sie 2018 beim Festival des Debütromans im Literaturhaus in Kiel zu Gast. Jetzt las Karosh Taha dort aus dem zweiten Roman „Im Bauch der Königin“.

Kiel.Die Selbstverständlichkeit, mit der ein Buch von vorne nach hinten gelesen wird – die findet Karosh Taha eher befremdlich. „Die Lesegewohnheiten sind so durchchoreografiert“, sagt sie, „dabei haben Bücher doch ihre Freiheit. Man sollte sie anfangen, wo man möchte, auch mittendrin – und schauen, was das mit der Geschichte macht.“ Die Erzählung, sagt sie, solle man nie als endgültig nehmen.

Es könnte schließlich auch so kommen wie in ihrem 2020 erschienenen Roman „Im Bauch der Königin“ (Dumont Verlag), den die Schriftstellerin jetzt im Literaturhaus vorstellte. Der zwei Anfänge hat und zwei Perspektiven und sich von zwei Seiten her lesen lässt. Und in dem sich untergründig ein schier unendlicher Strom von Figuren, Geschichten und Themen entfaltet.