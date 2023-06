﻿Autorin Kristine Bilkau taucht ab in „Wasserzeiten“

Kiel. Zum Schwimmen hat sie eine besondere Beziehung – ihr Vater, der eine Zeitlang zur See fuhr, brachte es ihr in früher Kindheit bei. Seitdem ist das Abtauchen ins kühle Nass für Kristine Bilkau viel mehr als eine sportliche Freizeitbeschäftigung.

Bereits in ihrem dritten Roman, „Nebenan“, der es 2022 auf die Shortlist des Deutschen Bücherpreises schaffte, beschäftigt sich die Hamburgerin (auch) mit dem Wasser. Im 2023 erschienenen Nachfolger ist sie ganz explizit dem Zauber des nassen Elements auf der Spur. „Wasserzeiten – über das Schwimmen“ ist ihr bisher persönlichster Roman, denn Protagonistin des schmalen Büchleins ist sie selbst. Im Gespräch mit Martin Lätzel, Direktor der Landesbibliothek und Vorstandsvorsitzender des Literaturhauses, gab die 49-Jährige Einblicke in den Roman – und in ihre ganz spezielle Wasserwelt.

Kristine Bilkau: „Schwimmen kann den Energie- und Zuversichts-Akku aufladen“

Zuhause ist die Schwimmerin Kristine Bilkau vor allem im Freibad, wenige hundert Meter entfernt von ihrer Wohnung. Schon Ende März erfasse sie die Schwimmsehnsucht, doch erst im Mai gehe es los, wo selbst an grauen Tagen das Becken hier „in sommerlichem Türkis“ lockt. Beinahe feierlich sei ihr dann beim Eintauchen in ein fast leeres Bad zumute.

„Nichts kostet Mühe, alles ist leicht“, schreibt sie und: „Fast ist es wie Träumen.“ Schwimmen sei eine Bewegungsform, die physisch und mental guttut. „Ich habe bemerkt, dass es hilft, Krisen zu bewältigen“, sagt Kristine Bilkau. „Es kann Probleme nicht lösen, aber den Energie- und Zuversichts-Akku aufladen.“ In dieser Hinsicht sieht sie durchaus eine Parallele zu Schreiben: „Das Schreiben ist ein einsamer Prozess. Es kann sich manchmal fürchterlich anstrengend, aber – bei entsprechender Ausdauer – auch wie eine Belohnung anfühlen.“

Vom Privaten spinnt die Autorin ein Netz zu größeren Themen

Seit sie Familie hat, habe sie bemerkt, wie wichtig ihr der Freiraum des Schwimmengehens ist. „Als mein Sohn da war, hat es an Bedeutung gewonnen. Ich merkte, dass es Gedanken in mir freisetzt und ich habe angefangen, mir Notizen dazu zu machen.“ Erinnerungen an frühe Kindheitserlebnisse sind dabei, an den Vater, den sie plötzlich schwimmend im Becken zu sehen glaubt und den sie sich später immer wieder herbei träumt.

Ausgehend vom Privaten, sehr Persönlichen, spinnt sie ein Netz zu größeren Themen, greift neben historischen Komponenten wie der Entwicklung des Schwimmsports für Frauen den Aspekt des Miteinanders auf, streift das Gefühl von Zugehörigkeit und Fragen sozialer (Un-)gerechtigkeit – schließlich ist aus finanziellen Gründen nicht allen der Zutritt zum Freibad möglich.

Und so sei ihr journalistisch- essayistischer Text selbst „wie Wasser“, so die Hamburgerin. „Beim Signieren der Bücher schreibe ich daher oft: Viel Spaß beim Treiben lassen.“

Kristine Bilkau, „Wasserzeiten – Über das Schwimmen“. Arche-Literaturverlag, 124 Seiten, 16 Euro

