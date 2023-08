﻿Literatursommer Schleswig-Holstein startet: Festival setzt auf Schwerpunkt Niederlande und starke Gefühle

Kiel. Familienbande, Zugehörigkeit, Heimat – das sind Stichworte, die im Zusammenhang mit dem Literatursommer Schleswig-Holstein immer wieder fallen. Eine Art gemeinsamer Nenner, den Olaf Irlenkäuser im Programm mit Schwerpunkt Niederlande entdeckt hat. „Es sind starke Gefühle, von denen sie erzählen“, sagt der Leiter des Literaturhauses. „Die aber in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen stehen.“

Vier Autorinnen und zwei Autoren sind vom 9. August bis 7. September 2023 in Schleswig-Holstein unterwegs, in 29 Veranstaltungen von Apenrade bis Lübeck und von Kiel bis Pellworm. Die Nordseeinsel ist als Veranstaltungsort erstmals dabei – ebenso wie das Segelcamp an der Kiellinie. Dort ist nicht nur Bestseller-Autor Mathijs Deen zu Gast (25. August), der nach dem Kiel-Besuch im Februar im Literatursommer noch sechs Mal aus „Der Taucher“ liest, dem zweiten Fall für den wortkargen Kommissar und Grenzgänger Liewe Cupido von Texel. Außerdem gibt es eine multimediale Lesung aus dem Kinderbuch „Seesucht“ von Marlies van der Wel (26. August).

Literatursommer SH: Sechs Autorinnen und Autoren beim Schwerpunkt Niederlande

Auf ganz andere Weise widmet sich Marente de Moor, Tochter der fast schon legendären Margriet de Moor, in ihrem Roman „Phon“ den dunklen Seiten der Natur und des Menschen. Die Schriftstellerin und Slawistin, die mehrere Jahre in St. Petersburg lebte, entfaltet in den Wäldern Westrusslands ein flirrendes familiäres Psycho-Spiel. De Moor liest zur Eröffnung am 9. August in Meldorf und am 10. August im Literaturhaus in Kiel.

Eine Seefahrerin, die nach sieben Jahren nach Amsterdam zurückkehrt und sich sogleich in einer komplizierten Mutter-Beziehung und ihrem Ex konfrontiert sieht, steht im Mittelpunkt von Nina Polaks Roman „Zuhause ist ein großes Wort“. Die 37-Jährige stellt ihn beim literarischen Sommerfest im Alten Botanischen Garten in Kiel vor (18. August).

Auf dem Programm steht dort auch ein Gespräch mit Helga van Beuningen, Kunstpreisträgerin des Landes und Übersetzerin von Literaturgrößen wie Margriet de Moor und Cees Nooteboom. Van Beuningen ist Anfang September zudem als Übersetzerin mit Autor Marcel Möring unterwegs. Dessen neuer Roman „Amen“ lässt den Helden von der eigenen gescheiterten Ehe über einen mysteriösen Todesfall in die Geschichte der Roten Armee Fraktion stolpern.

Literatursommer SH öffnet literarische und historisch-politische Horizonte

Olaf Irlenkäuser ist froh, dass der Literatursommer nach dem Leitungswechsel im Sommer 2022 und der damit verbundenen Pause nun wieder am Start ist. „Es ist eine gute Art, konzentriert Einblick in die Literatur eines Landes zu geben“, sagt er zum Thema Länderschwerpunkt. „Der literarische Horizont reicht von jungen wie der Debütantin Lisa Weeda bis zum 90-jährigen Cees Nooteboom.“

Die Niederlande lagen nahe, weil das Land im Frühjahr 2024 Gastland der Leipziger Buchmesse ist und es eine große Auswahl aktueller deutscher Übersetzungen gibt. „Es gibt hier einen viel größeren Markt“, sagt Irlenkäuser.

Das könnte auch einem Romandebüt wie dem der niederländisch-ukrainischen Autorin Lisa Weeda zugutekommen. Die 34-Jährige geht mit „Aleksandra“ im Heimatland ihrer Großmutter auf Spurensuche (29. August in Rendsburg). Bestseller-Autorin Monika Peetz („Die Dienstagsfrauen“) pendelt als Deutsche schon lange zwischen Deutschland und den Niederlanden. Ihre Sommerschwestern-Reihe, deren zweiten Band sie am 29. August in Kiel vorstellen will, hat sie gleich im nordniederländischen Bergen aan Zee verortet.

„Wir wollten das Land aber auch historisch, politisch und touristisch beleuchten“, erläutert Irlenkäuser. Und so ergänzen ein von Nils Aulike gestalteter Rezitationsabend um die koloniale Vergangenheit der Niederlande und eine Ausstellung mit Fotografien von Jeroen Hofman: Ausblicke auf die ostfriesischen Inseln, fotografiert von einem 20 Meter hohen Kran.

