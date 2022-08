﻿Loriot und mehr: Was man über die Sommeroper „Carmen“ wissen muss

Am Freitagabend des 19. August hatte die Kieler Sommeroper „Carmen“ Premiere auf dem Rathausplatz. Hier lesen Sie allererste Eindrücke und einiges, was man über die spektakulär besetzte Open-Air-Produktion wissen kann.

Kiel. Nach einer „Preview“ am Donnerstag hat am Freitag die Premiere der Kieler Sommeroper „Carmen“ auf dem Rathausplatz das Publikum begeistert. Vor allem die Sängerleistungen und der Schwung des Philharmonischen Orchesters unter der Leitung von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners zündeten am Abend.

Georges Bizets französisches Meisterwerk von 1875 gilt mit seinen vielen Hits und mitreißenden Rhythmen ohnehin als Selbstgänger. Kenner, aber auch bei weniger erfahrene Opernbesucher kommen hier eigentlich immer auf ihre Kosten.

Selbstgänger: Bizets „Carmen“ Open Air auf dem Kieler Rathausplatz

Diskutiert wird über Daniel Karaseks demonstrativ zeitlos realistische Inszenierung, die sich sehr auf individuelle Fähigkeiten der Sängerpersönlichkeiten verlässt und es dabei schwer hat, das eher öde Bühnenhalbrund von Lars Peter mit szenischer Spannung und Atmosphäre aufzuladen. Eine Rezension der Premiere lesen Sie ab Sonnabend-Mittag auf kn-online.de, im neuen ePaper am Sonntag oder in der Montagausgabe der Kieler Nachrichten.

Wovon handelt die Oper „Carmen“?

Vicco von Bülow formuliert es in "Loriots Kleiner Opernführer" so: "In dieser Oper opfert der spanische Sergeant Don José militärische Karriere und gesicherten Pensionsanspruch für Carmen, eine Dame aus der Zigarettenindustrie mit zweifelhaftem Ruf und häufigem Partnerwechsel. Das ist auch für Nichtraucher ein interessanter Fall im Rahmen der weltweiten Gefährdung des Mannes durch die Frau. Don José hat für die Geliebte eine Haftstrafe wegen Fluchthilfe abgesessen und ist bereit, sich in eine neue Tätigkeit als ungelernter Schmuggler einzuarbeiten. [...] Leider tritt ein Torero an die Rampe, dessen körpernahe Degenführung Carmen mehr imponiert als Don Josés schlapper Säbel ..."

Zu welchen Gesangsfächern gehören die Hauptfiguren?

Die Titelpartie hat Georges Bizet einem verführerisch wendigen, zugleich dramatischem Mezzosopran in die Kehle geschrieben. Der Don José wird als jugendlicher Heldentenor geführt. Der Stierkämpfer Escamillo ist mit einem Kavalier- oder Charakterbariton besetzt. Und Micaela ist einem lyrischen oder jugendlich-dramatischen Sopran anzuvertrauen.

Wo leben die Gast-Solisten in Kiel?

Es sind für die Proben und Aufführungsphase zusätzlich zum Ensemble zehn Gast-Solisten in Kiel untergebracht: alle in Theaterwohnungen oder in durch das Haus eigens angemieteten Wohnungen.

Wie viele Kräfte sind beteiligt?

Der Aufwand ist immens: 144 Akteure wirken pro Abend auf der Bühne mit. Im Zelt spielen 54 Orchestermitglieder unter der Leitung von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners. Hinter der Bühne agieren 73 weitere Menschen, um die Regiearbeit von Intendant Daniel Karasek Open Air zu realisieren. Allein bei den Solisten wirken elf verschiedene Nationen zusammen, zählt man Chor und Orchester hinzu, kommt man auf gut 20 Nationen.

Gibt es jedes Kostüm zweimal?

Jedes Kostüm gibt es nur einmal. Aber die reine Anzahl geht dennoch in die Hunderte, weil allein die Chormitglieder schon drei verschiedene Kostüme haben. Nicht alle Kostüme sind neu geschneidert worden, einiges ist aus dem Fundus, manches gekauft.

Wann kommt die A- und wann die B-Besetzung zum Einsatz?

Immer abwechselnd, die Preview sang die B-Besetzung, die Premiere die A-Besetzung und am Sonnabend ist wieder die B-Besetzung gefragt. Außer, es gibt krankheitsbedingte Ausfälle ...

Wie wird das offene Feuer auf der Bühne möglich?

Es handelt sich dabei um Feuerschalen, die von der Maschinentechnik des Theaters mit Feuerpaste bearbeitet werden. Das läuft alles unter streng vorgegebenen Sicherheitsvorkehrungen.

Wie ist der aktuelle Stand des Vorverkaufs? Und was sind die Top-Tage, um spontan an der Abendkasse noch beste Chancen für einen Besuch zu haben?

Die Auslastung ist in der letzten Probenphase noch einmal um 10 Prozent auf durchschnittlich knapp 61 Prozent gestiegen – in absoluten Besucherzahlen ungefähr so viel wie bei „Aida“ 2019, aber verteilt auf mehr Vorstellungen. Die Top-Tage für spontane Nachfrage an der Abendkasse sind Mittwoch, 24.8., und Donnerstag, 25.8., sowie die letzten drei Vorstellungen (28.8., 30.8. und 31.8.).

Was passiert bei wetterbedingter Absage/Abbruch? Gibt es Ersatztermine oder wird ggf verteilt auf die anderen Termine?

Bei einer vorherigen Absage einer gesamten Vorstellung wird das Eintrittsgeld erstattet oder die Karte kann für eine andere Vorstellung getauscht werden. Bei Abbruch einer laufenden Veranstaltung sind weder Rückerstattung noch Umtausch möglich.

Warum ist der Dirigent im Zelt hinter einer schwarzen Wand verdeckt?

Die schwarze Wand dient dazu, dass kein Gegenlicht das Kamerabild stört und somit der Schlag des Dirigenten über die Monitore besser zu erkennen ist.

