﻿Lotte in der Kieler Pumpe: Mit einer großen Portion Gefühl

Rund 650 Fans schwelgten in der Kieler Pumpe im Emo-Pop von Lotte und Band. Die Singer-Songwriterin tauchte ihr Publikum in ein Wechselbad der Gefühle aus zarten, traurigen Balladen und tanzbaren Uptempo-Nummern. Und am Schluss sang Lotte ganz allein ein Lied, das es eigentlich nicht gebe.

Kiel. „Die Haare sind auch ganz anders“, sagt eine junge Frau. Da haben sich alle umgedreht hier im Saal zur riesigen Pumpe mitten im Raum. Vor der steht überraschend Lotte im Spot, gegenüber ihre Band schon auf der Bühne, und singt solo zur E-Gitarre „Viel zu viel (nicht genug)“. Die Band steigt ein, der Song nimmt Fahrt auf, Lotte bahnt sich dazu lächelnd den Weg mitten durchs Publikum, strahlende Gesichter auch hier, und eine Frau von der Crew trägt ihr die Gitarre hinterher.

Oben angekommen, hüpft Lotte über die Bühne vor den großen Blütenbüscheln, die Keyboard und Schlagzeug teils verbergen. Spielt zum forschen, teils hymnischen „Fuck Baby I’m In Love“ ein wenig Luftgitarre. „Kiel, ich bin so glücklich, wir haben zwei Jahre auf diesen Abend, auf dieses Konzert gewartet!“, ruft Lotte ihren rund 650 Fans zu. „Livespielen ist der Ort, wo ich loslassen kann. Ihr seid eingeladen in unser Wohnzimmer!“

Bei den Uptempo-Nummern tanzte Lotte über die Bühne. © Quelle: Frank Peter

Tatsächlich macht sich Wohnzimmer-Atmosphäre breit, nachdem sie „Irgendwann vermissen“, „Zu jung“ – sie liebe die Version von Clueso beim TV-Tauschkonzert „Sing meinen Song“, erzählt Lotte dem Publikum – und „Pauken“, zu dem sie wieder tanzt dort oben, gebracht haben. Roadies schleppen drei Plüschsessel auf die Bühne fürs kuschelige Akustik-Set.

Konzert von Lotte: Akustik-Set auf Plüschsesseln

Harmonium statt Keyboards, E-Bass und Gesang – „pure Versionen“, sagt Lotte, die zeigten, was ein Song tatsächlich könne, was in ihm stecke. Die Ballade „Dunkelrot zu schwarz“ wirkt so noch etwas intimer. „Mehr davon“, bei dem nur der Gitarrist Lotte begleitet, büßt einiges von seinem Schwung ein, ein wenig ausgeglichen durchs engagierte Mitklatschen in der Menge. Die ganze Band ist dann bei „Home Again“ zurück, ein gemeinsamer Song von Lotte und Joris („Kennt ihr den?“ – Jubel), der passt wieder besser in den Akustik-Rahmen.

Sessel von der Bühne, die Stimmung schwingt um, nun folgt eine Electro-Pop-Strecke. „Lass die Musik an“, „Neonlicht“, „Was machst du mit mir“ – Lotte tanzt, die Menge tanzt. Runterkühlen mit dem nachdenklichen „Angekommen vielleicht“, momentan ihr Lieblingssong, verrät Lotte, obwohl eigentlich bei ihr „alle Kinder gleichberechtigt“ seien. „Das ändert sich auch wieder“.

Und in die Balladen packte Lotte viel Gefühl. © Quelle: Frank Peter

„Auf beiden Beinen“, der Coming-of-Age-Song, wird vielkehlig mitgesungen, vor allem von den jüngeren Semestern. „Mit dem Song hat alles angefangen“, sagt Lotte, der sei damals für ihre Eltern gewesen. „Schau mich nicht so an“ und das bratzige „Dopamin“, dem Lotte vorausschickt, sie habe „auch diese Seite“, verleihen dem Konzert zum Ende noch mal richtig Schub.

Zwei Portionen Hoffnung hat sich Lotte für die Zugabe aufgehoben. Erst die emotionale Self-Empowerment-Ballade „Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht?“, dann das ermutigende „Auf das, was da noch kommt“, durchgetanzt, und Lotte singt: „Es geht grad erst los, ich will so viel noch sehen“.

Am Ende des zweiten Konzerts der Tour steht Charlotte Rezbach alias Lotte allein vorm Kieler Publikum, die Band ist schon hinten. Sagt, sie suche nach Worten, ihre Gefühle in Worte zu packen – „es ist wunderschön“. Wendet sich an jemanden seitlich der Bühne, bittet spontan um eine Gitarre, „Capo auf der Zwei, glaube ich“. Kriegt das Instrument, an dessen Hals klemmt der gewünschte Kapodaster. „Den Song gibt’s nicht“, sagt Lotte, „auch nicht auf dem neuen Album.“ Eine Ballade. Und wohl eine Art Geschenk. „Dann soll da Liebe sein.“