﻿So war das Konzert von Luciano in der Wunderino-Arena Kiel

Der Berliner Rapper Luciano machte im Rahmen seiner „Majestic“-Tour zum ersten Mal in Kiel Station. In der mit rund 7500 Gästen sehr gut gefüllten Wunderino-Arena entfachte der deutsche Vertreter des Drill-Rap ein Feier-Feuerwerk.

Konzert in der Wunderino-Arena in Kiel: Luciano schaffte es, dass ab dem zweiten Stück „Drilla“ kein Besucher auf den Rängen mehr sitzen blieb.

Kiel. Nicht nur im Studio ist Luciano ein Rap-Workaholic. Der Berliner, der seit seinem Debüt „Eiskalt“ 2017 jedes Jahr bis einschließlich „Majestic“ 2022 eine Langrille veröffentlicht hat, ist auch live auf der Bühne ein Arbeitstier. In der mit rund 7500 Gästen sehr gut gefüllten Wunderino-Arena sorgt Patrick Großmann, so sein bürgerlicher Name, im Tandem mit DJ Jeezy für Abriss-Stimmung im positiven Sinn und sorgt sich fast schon überfürsorglich um seine Gäste.

Wenn sich Luciano nach wenigen Minuten „von ganzem Herzen für jeden einzelnen Gast, der heute Abend hier ist“ bedankt, dann ist ihm das (in der Rückschau) zweifellos abzunehmen. In der Folge fragt Luciano nämlich in alle Richtungen nach dem Befinden. „Wie geht es meinen Ladies? Wo sind meine Gentlemen?“ Selbst die obersten Ränge unter der Hallendecke vergisst der Rapper keineswegs. Niemand soll enttäuscht den Heimweg antreten.

Luciano in Kiel: Vorfreudiger Jubel bei „Hawaii“

Die Fürsorge mag berechtigt erscheinen, denn die staubtrockenen und im gleichen Zuge versierten Beats von DJ Jeezy sind für alle Mutigen im Innenbereich prädestiniert für so manches Moshpit und wildes Hüpfen. Bereits ab dem zweiten Stück „Drilla“ hält es selbst auf den Rängen keinen Besucher mehr in der Sitzschale. Das vorwiegend jugendliche Publikum zeigt sich über das gesamte Konzert hinweg ohnehin als nahezu allwissend in Bezug auf Lucianos Schaffenswerk.

Der erste Takt reicht aus und vorfreudiger Jubel brandet auf. Ob „Hawaii“, „On my way“ oder „Meer“ – die Arena ist sofort abfeiernd zur Stelle. Künstler und Publikum ergänzen sich perfekt. Das nimmermüde Einfordern der „big energy“ von Luciano und DJ Jeezy trägt Früchte.

Wohlgemerkt, für das Drill-Rap-Genre, einem Subgenre des Trap, sind neben den düster wirkenden Beats, kurz gehaltene Stücke charakteristisch. Insbesondere live kommt somit eine hohe Schlagzahl zustande, die die Arena durchweg am Brodeln hält. Das besondere Etwas liefert Lucianos kräftige, durchsetzungsfähige Stimme. Festzuhalten bleibt dennoch: das melodiöseste Stück ist das Sean-Kingston-Sample „Beautiful Girl.“

Bei Lucianos „Beautiful Girl“ funktelt das Handylichtermeer

Die Hits, sprich die millionenfach gestreamten und geklickten Tracks auf Spotify und You Tube, heben sich Luciano und DJ Jeezy – ganz die Feierprofis – für den hinteren Teil der Setlist auf. Zu „Bamba“ und „SUV“ bebt die Arena, zum schon erwähnten „Beautiful Girl“ funkelt in der Wunderino-Arena in Kiel das Handylichtermeer.

Als Zugabe erklingt genanntes Song-Trio erneut. Luciano und DJ Jeezy wissen eben, wonach es dürstet und letzterer wird ein einziges Mal mahnend: „Sagt jetzt nicht eure Akkus sind leer!“ Sind sie nicht, die Drill-Rap-Party erfährt ihr verdientes, imposantes Ende. Luciano dankt letztmalig innig dem Publikum. Künstler zeigt Herz, die Gäste happy, mehr geht einfach nicht.