Lübeck stellt erste Funde des gesunkenen Handelsschiffes vor

Schleswig-Holstein Musik Festival

Gefeiertes Vorkonzert am Vorabend, offizielle Eröffnung am 2. Juli: Mit Felix Mendelssohns „Elias“ ist das Schleswig-Holstein Musik Festival in seinen 38. Konzertsommer gestartet. Wie war der Auftakt unter NDR-Chefdirigent Alan Gilbert mit dem Oratorium in der Lübecker Musik- und Kongresshalle?