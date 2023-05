﻿Mai-Rundgang durch Galerien in und um Kiel: Bilder, die Geschichten erzählen

Galerie Brennwald: Malerei und Plastik

„Alles ist eins“ heißt die Ausstellung in der Galerie Brennwald, in der zwei Künstlerinnen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen zeigen, wie sehr Malerei und plastische Kunst miteinander harmonieren. Heike Adner, Absolventin der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, ist mit ihren Arbeiten aus Terracotta und Bronze auf den Menschen fokussiert. Meist modelliert sie Frauenfiguren und -büsten mit porträthaften Zügen, die auf besondere Weise in sich zu ruhen scheinen. Den Betrachter ziehen sie mit ihrer stillen, in sich gekehrten Aura in den Bann. Seit 1986 lebt und arbeitet die Keramikerin in Glienicke bei Berlin.

Die kontemplative Ausstrahlung ihrer plastischen Arbeiten findet eine wunderbare Entsprechung in den Landschaftsbildern von Regine Tarara. Hier geht es nicht vornehmlich um Landschaftseindrücke und die Wiedererkennbarkeit von Orten, sondern um die Wiedergabe von Stimmungen und Erscheinungen in der Natur, wie Frühnebel, Raureif oder die hereinbrechende Dämmerung. Regine Tarara hat an der FH für Gestaltung in Hamburg Illustration studiert und ist als freie Künstlerin in Lüneburg tätig.

Regine Tarara: „Heller Tag am Wasser“, 2022, Mischtechnik auf Leinwand – zu sehen der in der Galerie Brennwald. © Quelle: GBW

Wie immer lohnt sich auch ein Blick ins Kabinett der Galerie, wo neben Arbeiten von Vladimir Sitnikov oder Renate Löding aktuell auch zarte Siebdrucke und Papierschnitte von Anett Münnich zu sehen sind.

Hardenbergstraße 20. Bis 13. Mai . Mi- Sa, 15-18 Uhr

Das Atelier Birgit Brab: Ornamente von Roswitha Steinkopf

Die Atelier-Galerie von Birgit Brab zeigt eine Ausstellung mit aktuellen Arbeiten von Roswitha Steinkopf. In jüngster Zeit beschäftigt sich die in Kiel geborene Künstlerin, die mit interaktiven Projekten auch international bekannt wurde, mit dem Thema Ornament. Dabei überträgt sie subjektive Natureindrücke in abstrakte Kompositionen, in denen farbige Flächen auf zarte Linien und Schnörkel treffen, die sich mit strukturierenden Vertikalen zum Ornament formieren.

Jungfernstieg 24. Bis 12. Mai. Do, Fr, So 16-18 Uhr, Tel.: 0431/970247

Kunstraum B: tigrowna und der Regen

Aus einer stilisierten Pflanze, die dem Hinterkopf einer Figur entspringt, wächst ein Schalltrichter, der an ein Grammophon erinnert. Kleine schwarze Punkte in dem Trichter könnten ein Rauschen andeuten. Allerlei kann man sich ausdenken und assoziieren zu den Zeichnungen von tigrowna. „Dem Regen zuhören“ heißt ihre Schau im Kunstraum B, in der sie mit grafischen und keramischen Arbeiten den vielen Aspekten von Regen nachspürt.

„Dem Regen zuhören“ zeigt im Kunstraum B Werke von tigrowna. © Quelle: KRB

Regen kann kalt sein und grau, er spendet Leben und wird besonders in trockenen Sommern herbei gesehnt. Er kann leise und beruhigend plätschern oder rauschen wie ein reißender Strom. Wer dem Regen zuhört, kann vor seinem inneren Auge Bilder wachsen lassen – genau wie tigrowna, die als Zeichnerin, Druckgrafikerin und Kunsttherapeutin in Berlin lebt.

Wilhelminenstraße 35. Eröffnung 6. Mai, 18 Uhr. Bis 25. Mai. Mi-Fr 16-18 Uhr. Am 18.5. geschlossen.

Pop-up-Pavillon: Sigurt Heintke-Bodes „Taxi-Driver“

Bei „Taxi Driver“ denkt man eigentlich sofort an den Hollywood-Klassiker von Martin Scorcese mit der erst 13-Jährigen Jodie Foster in einer Hauptrolle. „Taxi Driver“ ist aber auch der Titel eines hyperrealistisch gemalten Triptychons, das Sigurt Heintke-Bode in seiner Ausstellung „Taxi Driver und andere Geschichten“ im Pop-up-Pavillon präsentiert.

Sigurt Heintke-Bode zeigt „Taxi Driver und andere Geschichten“ im Pop-up-Pavillon. © Quelle: SHB

Die Schau umfasst 22 Ölgemälde und zwölf Temperaarbeiten, die in fünf Themenbereiche aufgeteilt sind – darunter Bilder zu Indienreisen und Arbeiten mit jüdischer Thematik. Ob figürlich oder abstrakt, spielerisch fiktiv oder nach eigenen Fotografien gemalt, erzählen die Arbeiten Geschichten – „innere, kontemplative genauso wie äußere, konkrete Geschichten“, so der Künstler. „Sie erzählen von Begegnungen und Erlebnissen – und von sich selbst.“

Alter Markt 17. Bis 27. Mai. Geöffnet täglich außer sonntags 11-18 Uhr. Führung immer um 16 Uhr.

Galerie Gröschl: Jakob Offermanns „Mantrailing“

Eine Horde Uniformierter durchkämmt ein kahles Gehölz, woanders sammelt sich in einer seltsam bewachsenen Wildnis eine Gruppe rot Gekleideter mit Sturmhauben vor einer Mauer, die aussieht, als hätte man sie mit feiner Spitze überzogen. Auf den Bildern von Jakob Offermann ist allerhand los. Geheimnisvoll, bisweilen mystisch ist die Atmosphäre, die der Künstler, derzeit im Masterstudium an der Hamburger HfBK, in seinen oft großformatigen Arbeiten kreiert – zu sehen in der Schau „Mantrailing“ in Galerie von Rainer Gröschl.

Jakob Offermann zeigt © Quelle: GRG

Offermanns scheinbar so betriebsam wie zielgerichtet agierenden Figuren bewegen sich in einem Umfeld, in dem sie sich zu verlieren scheinen. „Die Kompositionen entstehen in einer Mischung aus Erinnerungen, Archivbildern und filmischen Tropen“ so der Künstler. „Ob es sich dabei um Fiktion, Dokumentation oder Halluzination handelt, lässt sich nicht feststellen.“ Von zentraler Bedeutung für seine Arbeit sei die Atmosphäre einer nicht greifbaren Verunsicherung und „die Unzuverlässigkeit der Wahrnehmung“.

Holtenauer Str. 59. Bis 14. Mai. Fr/ Sa 12-19 Uhr, So 11-15 Uhr

Gerisch-Stiftung: Rainer Gröschls „Musterunterbrechungen“

„Musterunterbrechungen“ nennt Rainer Gröschl seine eigene Schau, präsentiert in der Gerisch-Stiftung in den Räumen der Villa Wachholtz. Der Titel ist Programm, zieht sich die Unterbrechung von Mustern doch wie ein roter Faden durch das Werk des in Kiel lebenden Künstlers, der sich nicht nur als Grafiker, sondern auch als Maler einen Namen gemacht hat.

Rainer Gröschl zeigt „Musterunterbrechungen“ in der Gerisch-Stiftung Neumünster. © Quelle: GSNMS

Gröschl verknüpft das Gegenständliche mit dem Abstrakten, wobei er Ersteres im Vagen, Angedeuteten belässt. Schemenhaft erkennt man hier ein Haus, dort eine Figur, doch richtig greifen lässt sich die reale Welt in der Kunst des gebürtigen Flensburgers nicht. Jetzt wird die Ausstellung in der Galerie um einen zweiten Ausstellungsblock ergänzt, der sich überwiegend der Grafik und Zeichnung Gröschls widmet.

Neumünster, Brachenfelder Str. 69. Bis 26. 5. Mi-Sa 12-18 Uhr. 13.5. Kultournacht ab 18 Uhr

Weitere Kunstausstellungen und Galerien in und um Kiel

GARDING Altes Rathaus: Dr. Michael Slevogt: „Fotometamorphosen - vom fotografischen Eindruck zur Fotomalerei“ (bis 19.5.). Di 10-13, Do-So 15-18 Uhr. Enge Str. 5

GLINDEGutshaus: „Drei Wege zum Paradies“, Malerei und Grafik (bis 28.5.). Mo+Fr 10-12, Do 14-17 Uhr. Möllner Landstr. 53

HEILIGENHAFENRathaus: „Land in Sicht“, abstrakte und maritime Bilder von Karen Behrendt-Voigt (bis 15.10.). Mo-Mi 8-16, Do 8-17, Fr 8-12 Uhr. Markt 4-5

HOHENLOCKSTEDTArthur Boskamp-Stiftung: „Ghosting“, Kapitel I (bis 21.7.). So 14-18 Uhr. Breite Str. 18

HUSUMGalerie Tobien: „Nord-Nord-Ost“, Druckgrafik aus Leipzig und Schleswig-Holstein (bis 17.6.). Mo-Fr 10-18, Sa 10-15 Uhr. Neustadt 8-10, 04841/ 64800, www.galerie-tobien.de

KIELDas Atelier Birgit Brab: „Im freien Raum,“, Malerei von Rita Steinkopf“ (bis 12.5.). Do/Fr 16-18 Uhr. Jungfernstieg 24, 0431/970247

Freie Kunstschule: „Künstlerisches Jahr 2022/23 - Freie Kunst/Kommunikationsdesign/Fotografie/Illustation/Industriedesign/Kunst auf Lehramt“ (bis 21.5.). So 12-15 Uhr. Stadtfeldkamp 30, 0431/697954

Galerie Brennwald: „Alles ist eins“, Heike Adner, Skulptur, Regine Tarara, Malerei (bis 13.5.). Mi-Sa 15-18 Uhr. Hardenbergstraße 20, 0431/3890572

Galerie Rainer Gröschl: Jakob Offermann „Mantrailing“ - Malerei (bis 14.5.). Fr/Sa 12-19, So 11-15 Uhr. Holtenauer Straße 59

Gemeindehaus Holtenau: Fotoausstellung „Rot, Grün, Blau“ der Kieler Fotosprotten (bis 31.5.). Mo-Fr 10-18 Uhr. Kastanienallee 18

Kulturladen Leuchtturm: Mosaike von Claudia Wilgus (bis 30.6.). Mo-Fr 15-18 Uhr. An der Schanze 44

Kunstraum B: „tigrowna - Dem Regen zuhören“, Zeichnung, Siebdruck, Mixed Media, Keramik (bis 25.5.). Mi/Do 16-18 Uhr. Wilhelminenstr. 35

Landeskirchenamt: Amtskultur: „Kunst im Dialog“ von Silke Stöterau und Barbara Braun (bis 29.6.), Besuch nur n. Anm., Tel. 0431/9797-799. Mo-Fr ganztags Uhr. Dänische Str. 21-35

Pop-up-Pavillon: Sigurt Heintke-Bohde: „Taxi Driver und andere Geschichten“ (bis 27.5.). Mo-Sa 11-18 Uhr. Alter Markt 17a

VHS-Kunstschule: „Neu in Kiel“, Teilnehmende des Deutsch-Kurses der Förde-VHS (bis 14.7.). Mo-Fr 10-18 Uhr. Andreas-Gayk-Str. 31

KRONSHAGENRathaus Kunstausstellung „Vielfalt“ (bis 16.5.). Mo 8-13, Di 7-12, Do 7-12, 13-16, Fr 8-12 Uhr. Kopperpahler Allee 5

LABOEAtelier 1 Elisabeth Holzhausen: „Horizonte“ (bis 3.6.). Do 10-13, Fr 15-18, Sa 14-17 Uhr. Reventloustr. 1

LÜTJENBURGGalerie Richter: Justine Otto - „Staring at the Rue Boys“ (bis 10.6.). Di+Fr 10.30-13, 16-18, Mi/Do 10.30-13, Sa 11-14 Uhr. Niederstraße 19,

LUTTERBEKGalerie im Lutterbeker: „Weg zur See“ - Malerei von Wolfgang D. Mehnert (bis 27.7.). Di-So 17-22 Uhr. Dorfstr. 11

NEUMÜNSTERGerisch-Stiftung: „Zeitgenössische Kunst“. Mi-So 12-18 Uhr. Brachenfelder Str. 69, 04321/555120

Keramikkünstlerhaus: Offenes Atelier „Erdal Ateş (TR) & Eiair (TH), bis 17.5.. Mi 14-17, Do 14-19, Fr 10-12, Sa 10-13 Uhr. Fürsthof 8, 04321/9016230

PINNEBERGDie Drostei: „Pusteblume und Plastikfisch“, Arbeiten von Elke Werner und Günther Baechler (bis 14.5.). Mi-So 11-17 Uhr. Dingstätte

PLÖNKulturforum Schloss Plön: Frühjahrsausstellung des Kunstvereins „Hanne Nagel-Axelsen - kreatürlich-fabelhaft - 60 Jahre Malerei“ (bis 14.5.). Di-Sa 14.30-18, So 11.30-18 Uhr. Schlossgebiet 1a

Tourist-Info: „Bäume und Landschaften“ von Ute Wadehn (bis 30.5.). Mo-Fr 9-18, Sa/So 10-14 Uhr. Bahnhofstr. 5

PREETZKunstkreis: Gabriele Beismann, Iris Fridriksdottir, Anne Starup: „Livslag/Lebenslage“ (bis 21.5.). Fr-So 15-18 Uhr. Gasstr. 5

SCHLESWIGNord-Ostsee-Sparkasse: Holger Rüdel: „Nomaden unserer Zeit. Wanderschäfereien in Schleswig-Holstein“ (bis 30.6.). Mo/Di/Do/Fr 9-12, 14-16.30, Mi 9-12 Uhr. Stadtweg 18

STOLTEBÜLLKunst für Angeln e. V.: Sammlung Roosen-Trinks „Art Overcomes Boundaries“ - 100 Positionen zeitgenössischer Künstler aus der Sammlung Roosen-Trinks (14.5.), Anmeld. per E-Mail: visit@kunstfuerangeln.de. Wittkielhof 1