﻿Instrument des Jahres 2023: Avi Avitals Mandoline als Symbol des Miteinanders

Protestaktion in Praxen in S-H: Das müssen Patienten wissen

Keine Erreichbarkeit am Telefon und eingeschränkte Praxisabläufe: Patienten in Schleswig-Holstein müssen sich am Mittwoch auf Probleme bei der Versorgung bei niedergelassenen Ärzten einstellen. So reagiert die Landespolitik.