﻿Manu Delago im SHMF: Die Welt ist Musik

Aus den Klängen der Welt, die uns umgibt, hat der österreichische Musiker Manu Delago Musik erschaffen. Er ist hingegangen, wo spannende Sounds warten, und hat sie eingefangen. Dazu spielte er beim Schleswig-Holstein Musik Festival live auf der Hang, Percussioninstrumenten und Drums. Ein fulminanter Trip.

Kiel. Was für ein fulminanter Trip. Was für eine wilde Reise aus Sounds, Videobildern und Live-Performance, auf die der österreichische Künstler Manu Delago im ausverkauften Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule das Publikum bei seinem Konzert „Environ Me” mitgenommen hat. Noch lange danach ist man ganz erfüllt von all den Klängen und Eindrücken.

Erstmals war das Kesselhaus Austragungsort im Schleswig-Holstein Musik Festival. Und der Charakter des offenen, aber kompakten Raumes mit einer Galerie, einer kleinen Treppentribüne und einer mobilen Bühne passte gut zum experimentellen Konzept Manu Delagos. Man saß dicht dran am Geschehen, wie gemeinsam in einem Klanglabor. Nur die Papphocker machten manchem das Sitzen auf Dauer etwas beschwerlich.