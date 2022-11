﻿Marc Schnittgers neues Puppenstück: „Peers Mondfahrt“ in der Papprakete

„Peers Mondfahrt“ ist „work in progress“. Wie stets feilt der preisgekrönte Preetzer Puppenspieler Marc Schnittger auch an seiner neuen Produktion beständig herum – ganz buchstäblich in der Werkstatt im Keller seines Einfamilienhauses in Preetz. Am 12. November ist Premiere im Musiculum in Kiel.

