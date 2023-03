﻿Mario Basler in Kiel: Von Männern, Matches und Maschinen

Kiel. „Die Toilettenschlange bei den Männern geht bis hier oben“, informiert im großen Saal des Kieler Metro-Kinos in der Pause ein Gast seinen Kumpel, „bei den Frauen: alles frei!“ Ist bekanntlich sonst meist andersrum und eins der Indizien dafür, dass es sich hier heute um Themen dreht, die tendenziell eher männliche Interessengebiete berühren. 430 Neugierige in den voll besetzten Reihen, die meisten in den mittleren Jahren, stark erhöhtes Sneakeraufkommen. Warten auf Mario Basler.

Doch bevor der Ex-Fußballprofi auftritt, sitzt da oben ein gewisser Andreas, in der Hand Baslers „Spiegel“-Bestseller-Bio „Eigentlich bin ich ein Supertyp“, und liest dessen Rückschau aufs legendäre Champions-League-Finale FC Bayern München gegen Manchester United am 26. Mai 1999 im Camp Nuo in Barcelona. Das Bayern 2:1 verlor, in der 90. Minute noch zwei Tore kassierte – und bei dem Basler in der 5. Minute einen Freistoß direkt verwandelte.

Unterlegt mit „Can’t Stop“ von Red Hot Chili Peppers, betritt Basler die Bühne für sein neues Programm „Basler brennt“ unter lautem Beifall. Als der verebbt, fragt er: „Schon fertig oder was?“ Begehrt dann zu wissen, ob Bayern-, HSV-, Pauli- oder Holstein-Fans da seien. Stichelt mit Blick auf die Störche: „Wie ist das so, wenn man immer Vierter wird?“

Steffen Schneekloth im Publikum wird zu Baslers willkommenem Sidekick

Basler weiß, dass im Publikum Steffen Schneekloth sitzt. Und nutzt den KSV-Präsidenten fortan als Sidekick. Spricht ihn höflich als „Herr Präsident“ an. Ob es auch bei ihm möglich wäre, einen Trainer zu feuern, der im CL-Viertelfinale steht? Ihm falle da der Titel des Hollywood-Klassikers „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ ein, antwortet Schneekloth, „wir haben lange keinen Trainer rausgeschmissen, bei uns haben die immer den nächsten Karriereschritt gemacht.“

Die Karriere Baslers bietet reichlich Stoff für Anekdoten. Der 54-jährige Trainer des Kreisligisten SC Türkgücü Osnabrück tigert dabei auf der Bühne auf und ab wie ein nervöser Coach an der Seitenlinie. Breitet in der von ihm so getauften Episode „Die vier Radfahrer“ genüsslich aus, wie er in seiner Zeit beim SV Werder Bremen Uli Borowka, Oliver Reck und Hans-Jürgen Gundelach heimlich vor einem Bundesligaspiel zu einem nächtlichen Biergartenbesuch überredete – per Rad. Wie ihnen Borowaka bei der trunkenen Rückfahrt abhanden kam und sie ihn dann, recht lädiert, im Straßengraben fanden – „überall Blut“. Sie hätten dann aber trotzdem 2:1 gewonnen.

Oft geht’s bei Basler ums Rauchen und Trinken

Um den Konsum alkoholischer Getränke geht’s oft in diesen Geschichten. Und ums Rauchen. Beides gern bis spät in die Nacht vorm Spiel. Es gebe ja viele Vorurteile gegen seine Person, sagt Basler, aber aufm Platz habe er stets Top-Leistung gezeigt. „262 Bundesligaspiele, davon 261 überragend. Ich war eine Maschine, ich war brutal.“ Mehrfach sagt „Super-Mario“ das an diesem Abend, „brutal“ und „Maschine“.

Auch andere sind bei ihm „Maschinen“. Etwa Lothar Matthäus – sein bester Mitspieler, antwortet Basler auf eine der Fragen, die ihm Zuschauer per WhatsApp stellen sollten, in der Pause – für die er ein bisschen länger in der Kabine bleibt als die angekündigten 15 Minuten. Allerdings könnten einige Fragen von Kreisligafußballern stammen, unkt Basler. Etwa die, wie viele Spielerfrauen er weggeputzt habe. „Da habe ich immer die Finger von gelassen, das haben andere gemacht.“ Um dann schelmisch nachzulegen: „Warum sagt ihr alle Bruno Labbadia?“

Noch ein paar andere kriegen ihr Fett weg. Etwa Uli Hoeneß. Der bekomme diesen bombenroten Kopf, wenn er Bayern verteidige oder lüge. Hasan Salihamidžić („der lebt seit 35 Jahren in Deutschland, kann sieben Sprachen, aber keine richtig“) hasse es mittlerweile, „Brazzo“ genannt zu werden, weshalb Basler es erst recht mache. Mit 13 habe er angefangen zu rauchen, erzählt er gegen Ende vorm umjubelten Abschied ohne Nachspielzeit. Zu seiner Beerdigung möge man bitte Zigaretten mitbringen. „Ich hab’ einen langen Weg, aber ich komme auch wieder – als Spieler.“